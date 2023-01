Vláda už vraj má riešenie, ako zatočiť s vysokými zálohovými platbami za energie a cena bude zastropovaná

Vláda už našla spôsob, ako zabojovať s niekoľkonásobne zvýšenými zálohovými platbami od dodávateľov energií pre malé podniky. Uviedol to na sociálnej sieti predseda hospodárskeho parlamentného výboru Peter Kremský.

Dodávatelia elektriny a plynu podľa neho stiahnu a stornujú poslané faktúry s vysokými sumami. Namiesto nich vydajú nové, kde bude zastropovaná cena 199 eur za megawatthodinu pri silovej elektrine a 99 eur za megawatthodinu pri plyne.

„Ak dodávatelia nakúpili plyn alebo elektrinu drahšie, čiže im vznikne strata, vydokladujú to ministerstvu a to im bude stratu kompenzovať zo štátnej kasy. Zálohové faktúry by teda mali byť oproti vlaňajším zhruba dvojnásobné. To bude maximálna cena, ktorú malí podnikatelia za komoditu zaplatia,“ napísal Kremský s tým, že tento plán v boji s drahými energiami pre malé a stredné podniky vznikol po rokovaniach s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvom hospodárstva SR a dodávateľmi energií.

„Dôležitá informácie preto je – neplaťte tie vysoké faktúry, ktoré ste dostali, žiadajte dodávateľov, aby ich stornovali a poslali nové so zastropovanými cenami!“ zdôraznil Kremský.