Vlaňajšok bol pre Slovensko v preprave plynu jedným z najlepších

Slovensko vlani prepravilo rekordné množstvo zemného plynu za ostatných päť rokov. Ako vyplýva z údajov zverejnených Ministerstvom hospodárstva SR, v minulom roku sa cez Slovensko prepravilo 69 miliárd metrov kubických zemného plynu. Preprava plynu bola podľa ministerstva bezproblémová. „Vyskytlo sa len niekoľko krátkodobých a časovo obmedzených, úzko lokálnych, výpadkov v dodávke plynu spôsobených nutnosťou prerušiť dodávku z bezpečnostných dôvodov,“ uviedlo ministerstvo vo svojej pravidelnej správe.

Prepravu plyu ešte môžeme navýšiť

Pred piatimi rokmi bola preprava plynu cez našu krajinu na úrovni necelých 55 miliárd metrov kubických plynu, pred štyrmi rokmi niečo vyše 60 miliárd. V roku 2017 dosiahla preprava plynu 64 miliárd kubíkov, aby následne v ďalšom roku klesla na bezmála 60 miliárd. Kapacita slovenskej prepravnej siete je pritom na úrovni vyše 90 miliárd metrov kubických ročne. K začiatku roka 2020 predstavuje prepravná sieť takmer 2 270 kilometrov plynovodov a štyri kompresorové stanice. „Slovenská prepravná sieť je významnou súčasťou európskej plynárenskej siete. V prípade zvýšeného záujmu o prepravu je možné s relatívne nižšími nákladmi oproti novým projektom zvýšiť súčasnú kapacitu prepravnej siete,“ deklaruje rezort hospodárstva.

Eustream podpísal dôležitú zmluvu

Preprava plynu cez Slovensko by mala pokračovať aj v ďalších rokoch. V závere decembra 2019 sa totiž podarilo dosiahnuť dohodu o tranzite zemného plynu cez Ukrajinu. Na jej základe by počas najbližších piatich rokov malo byť prepravených minimálne 225 miliárd metrov kubických plynu. „V rovnaký deň podpísal prepojovaciu dohodu s novým ukrajinským prevádzkovateľom prepravnej siete aj eustream, a.s. Slovensko zachovanie tranzitu cez Ukrajinu dlhodobo podporuje,“ uzatvára ministerstvo hospodárstva.