Vodohospodárska výstavba plánuje začať s výstavbou vodnej elektrárne Čunovo II, investuje milióny eur

Štát plánuje výstavbu novej vodnej elektrárne. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce za 50 miliónov eur postaviť na Dunaji vodnú elektráreň Čunovo II.

„Účelom realizácie navrhovanej činnosti je energetické dovyužitie dotačných prietokov prepúšťaných cez stupeň Čunovo a to vybudovaním vodnej elektrárne Čunovo II, ktorá bude priamo priestorovo a prevádzkovo nadväzovať na susednú existujúcu vodnú elektráreň Čunovo,“ uviedol štátny podnik vo svojom investičnom zámere, ktorý je v súčasnosti na posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA).

Vodná elektráreň Čunovo II v rovnomennej bratislavskej mestskej časti by mala mať inštalovaný výkon desať megawattov. So začatím výstavby elektrárne sa plánuje v roku 2024. Výstavba by mala byť ukončená o dva roky neskôr.

„Realizáciou navrhovanej činnosti v danej lokalite vznikne jeden areál Vodná elektráreň Čunovo a Vodná elektráreň Čunovo II na jestvujúcom prehradení vodného toku Dunaj za účelom využitia energetického potenciálu dotačného prietoku v stupni Čunovo,“ konštatovala Vodohospodárska výstavba, podľa ktorej je výstavba novej vodnej elektrárni Čunovo II v súlade s Koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola prijatá vládou ešte pred desiatimi rokmi.