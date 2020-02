VOLEBNÝ ŠPECIÁL: Regulačný úrad chcú rekonštruovať, niektorí politici by zrušili reguláciu cien energií

Väčšina politických strán, ktoré majú šancu dostať sa po parlamentných voľbách do parlamentu, volá po rekonštrukcii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Chcú viac transparentnosti ako aj jeho nezávislosti. O úplnom zrušení regulácie cien energií väčšina politických strán nehovorí. Jedine strana SaS je jednoznačne presvedčená, že v dnešnej liberalizovanej dobe už nemá veľký význam regulovať ceny energií. Strana Za Ľudí sa nebráni myšlienke zrušenia regulácie cien pre malé podniky. Strana SNS tvrdí, že po roku 2021 už nebude regulácia cien za dodávku energií na Slovensku potrebná.

Ochrana zraniteľných odberateľov

Doteraz najsilnejšia politická strana Smer-SD je presvedčená, že regulačný úrad počas ich vládnutia stále dokázal chrániť záujmy zraniteľných odberateľov energií, ako sú domácnosti. „Napriek nezmyselným tvrdeniam opozície patríme ku krajinám s najnižšími cenami plynu a elektriny pre domácnosti v Európskej únii. Liberalizácia cien, ako ju presadzuje opozícia, najťažšie postihne práve domácnosti, a to je pre našu stranu neprijateľné,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca strany Smer-SD Ján Mažgut. Strana Smer-SD chce do budúcna presadzovať reformu tarify za prevádzkovanie systému, ktorá tvorí zhruba pätinu z koncovej ceny elektriny.

Eduard Heger z hnutia OĽaNO je presvedčený, že ÚRSO sa v prvom rade musí stáť po parlamentných voľbách nezávislým orgánom. „Za pôsobenia Ficových vlád tomu tak žiaľ nebolo. Treba odpolitizovať reguláciu ceny energií, aby bola spravodlivá a garantovala občanom najnižšie ceny. V súčasnosti je cena energií politicky navyšovaná. Príkladom je dotácia do Hornonitrianskych baní, o ktorej všetci vedia, že časť z nej končí vo vreckách oligarchov Smeru,“ myslí si Heger, podľa ktorého by taktiež štatutári mali byť zodpovední za porušovanie hospodárskej súťaže.

ĽS Naše Slovensko navrhuje zrušiť liberalizáciu cien energií. ÚRSO taktiež podľa podpredsedu strany Martina Beluského musí všetky svoje rozhodnutia zverejňovať. „Musí ich prestať vydávať v prospech regulovaných spoločností,“ zdôraznil Beluský.

Regulácia už nie je potrebná

Malé podniky by podľa člena predstavenstva strany Za Ľudí Mareka Antala mali dostať možnosť využívať benefity, ktoré poskytuje liberalizovaný trh a mali by mať možnosť vlastného rozhodnutia, či a ako budú využívať benefity neregulovaných cien. „Skúsenosti zo sveta ukazujú, že deregulácia malých podnikov podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast v kombinácii s tvorbou pracovných miest a zlepšovaním podmienok podnikania,“ povedal pre portál vEnergetike.sk Antal, ktorý sa nebráni do budúcnosti ani myšlienke postupného ukončenia regulácie cien energií ani pre domácnosti. „Výsledkom bude vytvorenie priestoru pre nové produkty zo strany dodávateľov energií, vyššia konkurencia a stanovenie cien na základe hospodárskej súťaže,“ dodal Antal. Strana Za Ľudí by v prípade jej vstupu do novej vlády zaviedla spôsob regulácie, pri ktorom bude možné odhadnúť vývoj regulovaných poplatkov s výhľadom na niekoľko rokov (3 až 5). „Je potrebné zaviesť povinnosť pre regulované subjekty a ÚRSO zverejňovať všetky rozhodnutia v rámci cenovej regulácie v plnom znení, aby bola možná spätná kontrola zo strany odbornej verejnosti,“ konštatoval Antal.

Koalícia PS/Spolu chce v prvom rade zaviesť na regulačnom úrade väčšiu profesionalitu, transparentnosť a nezávislosť pri rozhodovaní. „Sme za postupné obmedzovanie nadmernej cenovej aj vecnej regulácie. Ceny energií by mali odzrkadľovať reálne náklady na ich dodávku, ako aj energetické potreby spotrebiteľov,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk expert koalície pre energetiku Karel Hirman.

Liberalizácia v energetike je podľa hnutia SME Rodina svojim spôsobom aktivita, ktorá nefunguje. ÚRSO je podľa ich experta pre energetiku Michala Janíčka organizácia, ktorá je nedostatočne personálne vybavená na tak veľký záber, ako dostala. „ÚRSO potrebuje zásadnú rekonštrukciu a aj zmenu regulácie cien,“ dodal Janíček.

Strana SaS je presvedčená, že regulácia cien energií nie je už v súčasnosti potrebná. „V našom programe máme postupné zrušenie regulácie koncových cien energií pre všetky kategórie spotrebiteľov okrem energeticky chudobných a zraniteľných odberateľov,“ uviedol pre agentúru SITA podpredseda strany SaS a jej tímlíder pre energetiku Karol Galek. Takzvanej deregulácii cien energií však podľa neho musí predchádzať definovanie energetickej chudoby. Liberáli z SaS by v prípade volebného úspechu taktiež hneď hľadali riešenie ako vymeniť šéfa ÚRSO Ľubomíra Jahnátka. „Čo najskoršie nahradenie Ľubomíra Jahnátka, servilnej bábky vo vedení ÚRSO za kompetentného, bezúhonného a nepodplatného nominanta je pre dodržanie zákonnej požiadavky na nezávislosť a správne fungovanie úradu nevyhnutnosťou,“ zdôraznil Galek, ktorý je presvedčený, že samotný úrad musí prejsť “upratovaním“.

„Predpokladáme, že v novom regulačnom období po roku 2021 už nebude regulácia v oblasti dodávok pre domácnosti a malé podniky, vzhľadom na existujúcu liberalizáciu trhu, potrebná,“ povedal pre agentúru SITA Tibor Mikuš z SNS. Akékoľvek zmeny v oblasti regulácie musia byť podľa neho výsledkom odbornej diskusie medzi dotknutými subjektami a reprezentantmi príslušných odborných inštitúcii.

Nedostatočné konkurečné prostredie

Podľa strany Dobrá voľba Slovensko, takisto ako aj mnohé iné štáty, potrebuje štátny dohľad a reguláciu nad trhom s elektrickou energiou. „Regulácia má význam na trhoch, kde nie je dostatočné konkurenčné prostredie. Trh s elektrickou energiou nie je trh, kde by fungovala konkurencia medzi množstvom malých dodávateľov, nákupcov a predajcov a spotrebiteľov,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová.

Aj napriek liberalizovanému trhu s energiami nie je podľa strany Most-Híd možné úplne upustiť od regulácie cien energií. Základným princípom regulácie by mala byť podľa súčasnej vládnej strany ochrana tých odberateľov, ktorí nemajú možnosť alebo schopnosť vyrokovať výhodnejšie ceny energií. „Je však potrebné podstatným spôsobom zmeniť spôsob cenovej regulácie pre domácnosti a malé podniky. V prvom kroku by malo ÚRSO umožniť napríklad dynamické tarify, ktoré kopírujú vývoj cien na trhu a dať možnosť výberu domácnostiam a malým podnikom, ostať chráneným odberateľom alebo znášať riziko trhu,“ uzavrela pre agentúru SITA hovorkyňa strany Most-Híd Klára Magdeme.

Portál vEnergetike.sk oslovil k tejto téme 11 najsilnejších politických strán podľa januárových volebných preferencií. Strana KDH ani po urgencii svoje odpovede neposlala.