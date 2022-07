Von der Leyenová odcestovala do Azerbajdžanu, spečatí tam dohodu o strategickom energetickom partnerstve

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odcestovala do Azerbajdžanu, kde by mala spečatiť dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a tamojšou vládou.

Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitteri v pondelok napísala, že „Európska únia sa obracia na spoľahlivejších dodávateľov energie“, a preto prišla do Azerbajdžanu, aby „podpísala novú dohodu“.

Zníženie závislosti od Ruska

Európska únia chce dohodou s Azerbajdžanom znížiť závislosť od Ruska po prerušení dodávok zemného plynu do Európy.

Web euobserver.com minulý týždeň informoval, že „strategické partnerstvo“ medzi EÚ a Azerbajdžanom počíta s „dodávkou kaspického zemného plynu do Európskej únie a prípadne do krajín západného Balkánu s cieľom zvýšiť diverzifikáciu“.

Zdvojnásobenie dodávok plynu

Von der Leyenová uviedla, že cieľom je v priebehu niekoľkých rokov zdvojnásobiť dodávky plynu z Azerbajdžanu do EÚ, pričom túto krajinu označila za kľúčového partnera pre bezpečnosť dodávok do Európy a smerom ku klimatickej neutralite.

Podľa návrhu dohody by Azerbajdžan do roku 2027 mohol dodávať do EÚ najmenej 20 miliárd metrov kubických plynu ročne. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v piatok prezradil, že dohoda medzi Baku a Bruselom pozdvihne spoluprácu medzi týmito stranami na „vyššiu úroveň“.