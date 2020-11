Všetky Zákaznícke centrá SPP sú opäť otvorené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) otvára od stredy 11. novembra 2020 všetky Zákaznícke centrá SPP. Spoločnosť pristupuje k tomuto kroku na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie a v súlade s aktuálnymi opatreniami štátu.

Ochrana zdravia zákazníkov a zamestnancov zostáva pre SPP aj naďalej prioritou, preto v Zákazníckych centrách SPP platia sprísnené hygienické pravidlá.

Všetky Zákaznícke centrá SPP sú, za účelom zvýšenia ochrany zdravia, vybavené certifikovanými germicídnymi žiaričmi, dezinfekčnými prostriedkami, bezdotykovými teplomermi s možnosťou merania teploty zákazníkom a je v nich dodržiavaný maximálny možný počet zákazníkov. Vstup do každého z nich je možný len s rúškom prekrývajúcim horné dýchacie cesty a po dezinfekcii rúk.

Do Zákazníckeho centra SPP môžu v súčasnosti vstúpiť len zákazníci s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového alebo RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo potvrdením o výnimke z povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom, vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pričom zamestnanci Zákazníckeho centra SPP sú oprávnení požiadať zákazníkov o predloženie príslušného potvrdenia k nahliadnutiu. Ak to nie je inak možné, potvrdenie o výnimke možno nahradiť písomným čestným vyhlásením, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, ak by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

SPP ako najväčší dodávateľ energií na Slovensku aj v súčasnej situácii poskytuje svojim zákazníkom služby bez akýchkoľvek obmedzení. Všetci zákazníci SPP môžu naďalej na komunikáciu so spoločnosťou využívať elektronickú poštu, ako aj Zákaznícku linku SPP.

Zákazníkom SPP sú k dispozícii aj ďalšie nasledovné kontakty:

Odberatelia v kategórii DOMÁCNOSŤ:

e-mailom: zakaznickalinka@spp.sk

telefonicky: 0850 111 363 (v čase od 08:00 do 18:00)

Odberatelia v kategórii MALOODBER:

e-mailom: biznislinka@spp.sk

telefonicky: 0850 111 565 (v čase od 08:00 do 18:00)

V prípade poruchy volajte Poruchovú linku príslušného distribútora:

Plyn 0850 111 727

Elektrina ZSD 0800 111 567

Elektrina VSD 0800 123 332

Elektrina SSE-D 0800 159 000

Poštové zásielky je možné zaslať na adresu:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.