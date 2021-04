Východoslovenská energetika organizuje štvrtýkrát VSE unIT konferenciu, spája IT s rôznymi odvetviami

Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) organizuje online VSE unIT konferenciu aj v tomto roku. Počas 8. a 9. júna ponúkne verejnosti už po štvrtýkrát možnosť nazrieť do aktuálnych tém IT sveta, energetiky a smart riešení, bez ktorých sa nezaobíde žiadny sektor u nás ani v zahraničí.

Jediná svojho druhu

Konferencia je jedinečná nielen spájaním IT s rôznymi odvetviami, ale je tým, že je jediná svojho druhu na východnom Slovensku. Košice sú inovatívnym IT dejiskom na európskej úrovni, kde sa máme čím chváliť a prezentovať.

Cieľom konferencie VSE unIT je vytvoriť priestor pre prezentovanie aktuálnych tém IT a biznisu. Pridanú hodnotu má aj unikátna kombinácia lokálnych a zahraničných odborníkov, ktorí odzrkadľujú potrebu spolupráce vo svetovom inovovaní. Verejnosť sa môže tešiť aj na významného zahraničného spíkra, ktorého meno nateraz spoločnosť neprezradí.

Registrovať sa môže každý

„Vo VSE Holding veríme, že konferencia otvorí dvere verejnému záujmu o IT vývoj v rôznych oblastiach. Program bude rozmanitý a je vhodný nielen pre ľudí pracujúcich v IT sektore, práve naopak, registrovať sa bude môcť každý a navyše bezplatne. O otvorení registrácie budeme včas informovať,“ dodáva spoločnosť.

Tento rok bude konferencia prebiehať v tzv. hybridnom formáte, tak, aby boli splnené všetky aktuálne protipandemické opatrenia. VSE unIT bude vysielaná online z už tradičných priestorov košickej Kunsthalle, kde bude situovaný organizačný tím a spíkri. O možnosti účasti verejného publika bude VSE informovať pred podujatím na základe aktuálnej epidemickej situácie.