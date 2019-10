Východoslovenskí energetici chcú pomôcť rozširovať internet cez optiku, poskytnú svoje siete

Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) plánuje naďalej budovať inteligentné distribučné siete. Energetici chcú stavať také siete, ktoré budú okrem iného slúžiť aj pre lokálne optické siete. Tie majú prispieť k rozširovaniu vysokorýchlostného internetového pripojenia. Plány východoslovenských energetikov podporili aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý s predsedom predstavenstva VSD Radoslavom Haluškom podpísal memorandum o spolupráci.

Podporia aktivity energetikov

„Memorandum o spolupráci hovorí o tom, že sa budeme vzájomne podporovať a budeme podporovať aktivity Východoslovenskej distribučnej, ktorá prináša takzvanú chytrú distribučnú sieť,“ povedal po podpise Raši. Podľa neho do roku 2020 bude každé mesto a obec, čiže dokopy 5 900 subjektov napojených na internet s rýchlosťou 30 megabitov za sekundu a do roku 2025 všetky kľúčové miesta pokryté s rýchlosťou jeden gigabit za sekundu. Oblasť konektivity a digitalizácie je podľa vicepremiéra jednou z priorít Európskej únie, ktorá na to vyčleňuje asi 140 miliárd eur.

Budujú inteligentnú sieť

Možnosti inteligentných distribučných sietí v súčasnosti ďaleko presahujú primárnu funkciu distribúcie elektriny, keďže sú vybavené informačnými a telekomunikačnými prvkami. VSD preto ponúkla Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu využívanie prvkov vlastnej elektroenergetickej infraštruktúry pri napĺňaní záväzkov SR voči Európskej únii.

„My budujeme inteligentnú sieť predovšetkým pre distribučné účely. Máme už viac ako 80 tisíc elektromerov na báze inteligentných meračov a ako sekundárny efekt máme napojených 37 obcí, kde môže byť potencionálne pripojených na optiku 15 tisíc odberných miest,“ povedal Haluška. Ako ďalej dodal, VSD investuje ročne viac ako 45 miliónov eur a veľká časť týchto peňazí ide do automatizácie a digitalizácie, vrátane inteligentných meračov.