Východoslovenskí energetici mali pozitívne testovaných ľudí, prevádzka zatiaľ nie je ohrozená

Z tohto dôvodu VSD uviedla už pred niekoľkými týždňami preventívne späť do špeciálneho režimu dispečerské riadenie sústavy. To znamená vybavenie a úpravu režimu pracovísk vrátane záložného dispečingu tak, aby jednak minimalizovala osobné pracovné kontakty medzi pracovnými zmenami, a tak zamedzila prenosu prípadnej nákazy medzi tímami; na druhej strane aj pri prípadom vysokom počte nakazených dokázala zabezpečiť riadenie sústavy VSD v nevyhnutnom rozsahu. VSD využíva vo vybraných priestoroch špeciálnu dezinfekciu priestorov germicídnymi UV žiaričmi a zároveň unikátnu švajčiarsku metódu dezinfekcie suchou hmlovinou, ktorá má likvidovať 99,9999 % všetkých vírusov, baktérií a pod., vrátane COVID-19. Tieto pracoviská, spolu s ďalším vybavením, sú teda zabezpečené tak, aby v prípade krajnej núdze v nich dokázali pracovné tímy byť izolované aj niekoľko dní. Tiež bezprostredne po zistení kontaminácie priestorov, alebo z preventívnych dôvodov, mohli byť tieto čo najskôr opäť účinne vydezinfikované a bezpečné.

Podobne ako počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku, aj tentoraz uzatvára (od 26. októbra) pre verejnosť Klientske centrá VSD. Pre ochranu obyvateľstva v zmysle žiaducej eliminácie osobných kontaktov, rovnako pre zvýšenú ochranu zamestnancov. Už počas jarných mesiacov, kedy platili obdobné protiopatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, VSD dokázala adekvátne nahradiť osobný kontakt so zákazníkmi telefonickou podporou, online a elektronickou komunikáciou. VSD dlhodobo pracovala na elektronizácii svojich služieb a produktov. Všetky tlačivá, formuláre, žiadosti a ostatné dôležité dokumenty nájdu zákazníci na www.vsds.sk a nové produkty aj na www.vsdeshop.sk, a tak môžu aj počas nasledujúcich týždňov naďalej vybavovať svoje požiadavky vo VSD. VSD špeciálne v tomto čase odporúča využívať napríklad bezplatnú aplikáciu VSD – Samoodpočet, ktorá je dostupná pre operačné systémy mobilných zariadení Android na GooglePlay a iOS (iPhone) na AppStore. A týmto spôsobom vykonať v priebehu pár minút bezpečný bezkontaktný odpočet elektriny. Všetkých odberateľov, u ktorých v týchto kritických týždňoch nastane obdobie pre odpočet elektriny, k tomu VSD adresne vyzve. Odporúčame preto aktualizovať (alebo sa bezplatne zaregistrovať, ak tak zákazník ešte neurobil) na www.vsds.sk svoje kontaktné údaje, aby boli odberatelia s VSD neustále v spojení a dostávali aktuálne informácie včas.

V neposlednom rade VSD, rovnako ako celá Skupina VSE Holding, chráni aj svojich zamestnancov. Všetci, u ktorých to charakter pracovnej náplne dovoľuje, momentálne už pracujú z domu. Ide najmä o administratívne, ale aj niektoré technické pozície. Tam, kde to možné nie je – napríklad zamestnanci v teréne, ktorí zabezpečujú plynulú prevádzku či potrebnú údržbu, opravy alebo obnovu sústavy, títo vyrážajú do terénu zo svojich domov, aby sa nestretávali s ostatnými kolegami na pracovisku. Všetky potrebné inštrukcie na výkon práce sú zasielané a vyhodnocované elektronicky. Stále pracovné zmeny sú nepretržite zásobované osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ku ktorým od vypuknutia pandémie pribudli rúška a dezinfekčné prostriedky.