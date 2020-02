Východoslovenskí energetici si každoročne prilepšia o tri percentá

Zamestnanci energetickej skupiny Východoslovenská energetika Holding (VSE Holding) si prilepšia. Viac ako 1 600 pracovníkom porastie od tohto roka ročná mzda o tri percentá. „Pre našich zamestnancov i celkovo pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, že sme mzdové a sociálne istoty dohodli na nasledujúce tri roky,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Hejcman po podpísaní podnikovej kolektívnej zmluvy na obdobie rokov 2020 až 2022.

Ako ďalej informovala hovorkyňa VSE Holding Andrea Danihelová, zamestnancom sa zvýšia aj náhrady za pohotovosť. „Charakter nášho odvetvia vyžaduje vykonávanie pohotovostí, preto ich našim zamestnancom kompenzujeme a ideme nad rámec zákona. Zároveň sa snažíme využívať nové technológie k tomu, aby sa samotné výjazdy z dôvodu výpadkov elektrickej energie znižovali,“ dodala Danihelová.

Východoslovenskí energetici taktiež od začiatku tohto roka môžu počítať so zvýšeným príspevkom na stravovanie zo strany zamestnávateľa, s príspevkom na tretí dôchodkový pilier. „Podniková kolektívna zmluva zakotvila voľno s náhradou mzdy a odmenou ku Dňu energetikov,“ doplnila Danihelová.

Rokovania o novej kolektívnej zmluve začali v spoločnosti VSE Holding ešte v septembri minulého roka. Posledné rozhodnutia padli v prvej polovici februára tohto roku. „Som rád, že náš dialóg so zástupcami ZO ECHOZ bol konštruktívny a bez zbytočných prieťahov,“ konštatoval Hejcman.

Východoslovenská energetika Holding, a.s. riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny (Východoslovenská distribučná, a.s.), dodávke elektriny (Východoslovenská energetika a.s.) a dodávke zemného plynu (innogy Slovensko). VSE Holding zároveň poskytuje pre svoje dcérske spoločnosti zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných a účtovných služieb, IT služieb a služieb pre zákazníkov. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 51 % akcií vlastní Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR. Zvyšných 49 % akcií vlastní spoločnosť RWE Slovak Holding B.V.