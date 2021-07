Vykurovacia sezóna bola rekordne dlhá (rozhovor)

Vykurovacia sezóna nikdy netrvala do jej oficiálneho konca, čiže do konca mája. So senior manažérom pre centrálne zásobovanie teplom spoločnosti Veolia Energia Slovensko Petrom Kurillom sme sa okrem iného rozprávali o tom, či odberatelia môžu očakávať preplatky či nedoplatky za teplo a teplú vodu, aká bola uplynulá vykurovacia sezóna postihnutá pandémiou a čo možno očakávať od novej vykurovacej sezóny.

Patríte medzi najväčších dodávateľov tepla na Slovensku. Ako hodnotíte uplynulú vykurovaciu sezónu?

Môžeme smelo konštatovať, že vykurovacia sezóna bola v mnohých slovenských mestách ako nijaká iná v minulosti. Ilustrovať to môžeme na príklade viacerých miest či mestských častí, kde pôsobíme. Napríklad v Žiari nad Hronom máme za sebou rekordnú vykurovaciu sezónu. Aj napriek tomu, že priemerné teploty v zimných mesiacoch sa držali nad dlhodobým priemerom, z hľadiska dĺžky dodávok tepla patrila medzi nezvyčajné.

Odkedy skupina Veolia Energia Slovensko začala svoju činnosť v tomto meste, vykurovacia sezóna nikdy netrvala do jej oficiálneho konca. Vzhľadom na to, aké klimatické pomery panovali v Európe počas jarných mesiacov, vykurovacia sezóna v mnohých mestách na Slovensku trvala reálne až do 31. mája 2021. Medziročné porovnanie dodávok a spotrieb tepla v mesiacoch apríl a máj tak boli nad priemerom minulých rokov.

Ako sa to prejaví na účtoch odberateľov?

To, ako sa to v konečnom dôsledku prejaví na účtoch spotrebiteľov, budeme vidieť až po skončení kalendárneho roka. Teplá jeseň môže priemernú ročnú spotrebu dorovnať na hodnoty z posledných rokov. Napriek tomu, že vykurovanie trvalo do poslednej možnej chvíle, prípravu a samotnú realizáciu investícií do zariadení tepelných hospodárstiev, ktoré skupina Veolia Energia Slovensko prevádzkuje, to negatívne neovplyvní.

V hlavnom meste, respektíve vo väčších mestách, sa lockdown nepremietol do spotreby tepla v takom rozsahu, ako to bolo práve v menších mestách.

Spotrebovali slovenské domácnosti a firmy viac tepla ako v predošlej vykurovacej sezóne?

Celkovo je možné konštatovať, že sumárna medziročná spotreba tepla vo väčšine miest bola vyššia. Dôvodov, prečo je to aj napriek miernej uplynulej zime, je viacero. Ako už bolo spomenuté, obdobie, keď bolo teplo na vykurovanie dodávané, bolo v mnohých mestách rekordne dlhé, aj keď v niektorých mestách bola na základe podmienok vyhlášky ministerstva hospodárstva o určenom čase a kvalite dodávky tepla krátkodobo prerušovaná dodávka tepla.

Ďalším dôvodom zvýšenej spotreby tepla bol takzvaný Covid efekt, ktorý sa prejavil predovšetkým v menších mestách, kde spotrebu „ťahali“ najmä domácnosti. V hlavnom meste, respektíve vo väčších mestách, sa lockdown nepremietol do spotreby tepla v takom rozsahu, ako to bolo práve v menších mestách. Dôvodom bolo utlmenie činnosti v niektorých priemyselných odvetviach, pokles sezónnych pracovných možností, obmedzenie voľného pohybu medzi okresmi, čo malo značný vplyv na obsadenosť tzv. prenajímateľných bytov počas zimných mesiacov.

Samozrejme, že v husto obývaných mestských aglomeráciách, kde je pomerne dobre rozvinutá i občianska vybavenosť, malo aj celkové uzatvorenie alebo obmedzenie činnosti niektorých objektov ako sú školské zariadenia, obchodné či športové centrá, centrá pre voľnočasové aktivity a tak ďalej, vplyv na spotrebu energií.