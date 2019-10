Výmenu starého kotla za nový podporí štát dotáciou

Slovenské domácnosti sa budú môcť dostať k dotáciám na kúpu nového kotla na vykurovanie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) totiž začína s takzvanou kotlíkovou dotáciou. Ako informoval na utorňajšej tlačovej besede minister životného prostredia László Sólymos, v súčasnosti jeho rezort vyčlenil na spomínanú dotáciu 35 miliónov eur. Podmienkou získania dotácie je výmena starého kotla na tuhé palivo za ekologickejšie plynové kotly. Domácnosť môže podľa ministra na nový kotol získať až 3 tisíc eur.

Likvidácia starých kotlov

Na rade sú teraz samosprávy a štátne príspevkové a rozpočtové organizácie. Tie sa totiž môžu prihlásiť do súťaže a predložiť do konca novembra tohto roka svoj projekt, na základe ktorého budú domácnostiam potom prideľovať dotácie na nové kotly. „V prvej fáze vyberáme správcov systému, ktorí ten proces potom budú manažovať. Domácnosti sa potom budú môcť u toho, kto nám podá najlepšie podmienky a vie zagarantovať, že tie peniaze sa dostanú k občanom, prihlásiť o pridelenie dotácie na nový kotol,“ vysvetlil mechanizmus minister. „Občan sa musí preukázať, že mal, a že zlikvidoval kotol na tuhé palivo,“ priblížil podmienky získania dotácie riaditeľ sekcie environmentálnych programov a projektov na MŽP Matej Ovčiarka.

Dotácia až do sto percent

Podľa slov ministra Sólymosa by sa malo uspokojiť vďaka prvej kotlíkovej dotácie zhruba 10 tisíc domácností. Tie by mohli získať aj 100-percentnú dotáciu na nový kotol. Samospráva či štátna príspevková organizácia totiž môže ísť až do stopercentnej dotácie. „Čím však dá nižšiu dotáciu, tým sa ujde viac domácnostiam,“ upozornil Ovčiarka. Ak pôjde podľa ministra všetko podľa plánu, k dotáciám na nové kotly by sa mali domácnosti dostať po súčasnej vykurovacej sezóny, čiže v lete.

V kotlíkovej dotácii chcú pokračovať

Minister životného prostredia László Sólymos verí, že v kotlíkovej dotácii bude pokračovať aj jeho nástupca. „Ide o prvé kolo a treba v ňom pokračovať. Tristopäťdesiattisíc ľudí má staré kotly na tuhé palivo. Treba pokračovať v kotlíkovej dotácii a budeme mať krajinu, kde sa nám bude lepšie dýchať,“ uzavrel Sólymos.