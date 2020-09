Výroba tepla na hornej Nitre po skončení dotovania ťažby uhlia je stále otázna

O zásobovaní teplom v regióne horná Nitra sa zatiaľ nerozhodlo. Na tlačovej besede to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Odbornú debatu k tejto problematike zorganizovalo ministerstvo hospodárstva, zúčastnilo sa jej približne 60 odborníkov a dotknutých osôb. Debata bola podľa Sulíka dôležitá pre to, aby všetci zúčastnení hráči mali väčšinu potrebných informácií. Ako povedal, rezort aktuálne čaká na hodnotenie dvoch navrhovaných projektov zo strany Európskej komisie. Následne bude problematiku aj s konkrétnymi návrhmi riešiť na úrovni koalície. Minister predpokladá, že konečné rozhodnutie padne na vláde a dúfa, že to bude túto jeseň. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa má v Prievidzi ukončiť ťažba hnedého uhlia najneskôr do roku 2023, čo podľa Sulíka prináša množstvo otázok.

Každoročné miliónové dotácie

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek konštatoval, že pri tejto téme je okrem ekologického dôležitý aj ekonomický rozmer. „My všetci sa dnes na výrobu elektriny z domáceho uhlia skladáme 115 miliónmi eur každý rok,“ povedal. Čím skôr sa teda podľa neho projekt nového tepelného zdroja zrealizuje, tým skôr bude ukončené aj dotovanie výroby elektriny. O to skôr tento vplyv zníži aj samotné koncové ceny elektriny pre všetkých spotrebiteľov. Dôležitá bude podľa Galeka aj cena, za ktorú bude môcť jeden z týchto zdrojov dodávať.

Obnoviteľné zdroje v podzemí

Ako uviedol predseda dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza Rastislav Januščák, ambíciou spoločnosti je, aby podzemie aj ďalej ponúkalo energiu vo forme obnoviteľných zdrojov, a to predovšetkým v teplote banských vôd. Zásobovanie tepla musí podľa neho plniť všetky emisné ekologické limity minimálne na 15 rokov. Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček konštatoval, že projekt spoločnosti by nahradil výrobu z hnedého uhlia kombináciou z obnoviteľných zdrojov a plynu tak, aby Slovenské elektrárne zabezpečili účinné centrálne zásobovanie teplom, teda pre všetkých klientov z celého regiónu.