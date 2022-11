Výrobcom zelenej elektriny sa nepozdáva pripravovaná legislatíva, varujú pred ohrozením biometánového sektora

Výrobcom zelenej elektriny sa nepozdáva pripravovaná legislatíva. Ministerstvo hospodárstva do parlamentu doručilo návrh zákona na cenové zastropovanie zdrojov s výkonom nad 0,9 megawattov, ktoré sa vzťahuje aj na väčšinu bioplynových staníc (BPS). Slovenská bioplynová asociácia (SBA) upozorňuje, že schválenie cenového stropu pre BPS bude mať za následok ohrozenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a rozvoja biometánového sektora v celej krajine.

Stropovanie bude mať dopad

„Ak bude platiť cenový strop na zdroje od 0,9 MW nebude preto množstvo BPS vôbec vyrábať elektrinu, pretože by ju (po započítaní odvodu) predávali so stratou. Niektoré BPS, vnímajúc aktuálne trhové ceny, investovali nemalé investície do technológie, boli nútené zakontrahovať si vstupné suroviny aj vo vyšších cenách. BPS vedia poskytovať stabilné dodávky elektriny, riešia prechod na poskytovanie podporných služieb, čím umožnia pripájanie iných nepredikovateľných, ale lacnejších OZE, stropovanie preto bude mať obrovský dopad,“ uviedol predseda SBA Vladimír Šošovička.

Daň z mimoriadnych príjmov

Vláda schválila daň z mimoriadny príjmov, ktorá sa podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) dotkne aj elektrární vyrábajúcich z OZE. Z príjmových stropov nie sú podľa riaditeľa SAPI Jána Karabu vylúčení mnohí výrobcovia elektriny z OZE, ktorí dostávajú podporu formou garantovaných výkupných cien.

Opatrenie tak stropuje výkupné ceny, ktoré sa podľa aktuálne platnej legislatívy stropovať nedajú.

„Napriek jasnému zneniu nariadenia EÚ išla slovenská vláda pri novom opatrení ďalej ako bolo žiadané a chce stropovať aj výrobcov, ktorí majú nižšie výkupné ceny, ako sú súčasné trhové ceny elektriny a zároveň referenčná úroveň 180 eur za megawatthodinu, ktorá je definovaná v nariadení EÚ. Títo výrobcovia majú byť zastropovaní na úrovni ich výkupných cien, čo považujeme za veľmi nešťastný zásah do trhu,“ upozorňuje Karaba.