Výrobcovia zelenej elektriny dostali druhú šancu, musia však do novembra uhradiť nedoplatky

Výrobcovia zelenej elektriny, ktorým pre nedoplatky na daniach a odvodoch odobrali štátny doplatok na nimi vyrobenú elektrinu, dostali druhú šancu. Do konca októbra však musia uhradiť všetky svoje nedoplatky, ktoré evidujú voči štátu. „Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií odstránila neprimerané následky doterajšej úpravy sankcie na už dotknutých výrobcov. Teda tých, ktorým už malo právo na podporu doplatkom pre nedoplaty na daniach a odvodoch zaniknúť. Dôležité je, aby svoje nedoplatky výrobcovia uhradili práve do nadobudnutia účinnosti novely, teda do 1.11.2020,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk právnik z advokátskej kancelárie Poláček & Partners Juraj Ondrejka.

Nedoplatky treba uhradiť

Ak teda výrobcovia zelenej elektriny svoje nedoplatky na daniach a odvodoch uhradia do konca októbra 2020, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej, a to podľa podmienok platných v čase uvedenia ich zariadení na výrobu elektriny do prevádzky. V takom prípade bude výrobcom dodatočne vyplatená aj podpora za obdobie, počas ktorého im ju OKTE ako zúčtovateľ podpory neposkytoval pre ich uvedenie v zozname Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „OKTE túto podporu vyplatí v lehote 60 dní,“ dodal Ondrejka.

Termín 1. novembra je podľa neho pre splnenie daňových a odvodových záväzkov absolútne kľúčový. „Neskoršia úhrada nedoplatkov už nebude mať na právo na podporu doplatkom žiaden vplyv a daný výrobca uvedenú podporu natrvalo stratí,“ upozornil Ondrejka.

Pozor na nedoplatky!

Začiatkom jesene v parlamente prijatá novela zákona o podpore OZE neriešila len problém výrobcov elektriny, ktorí boli uvedení v spornom zozname ÚRSO. Jej dopad môže byť podľa právnikov oveľa širší. Zverejnený zoznam ÚRSO sa totiž týkal len tých výrobcov, ktorým právo na podporu doplatkom malo zaniknúť pre nedoplatky voči Sociálnej poisťovni. Zoznam ÚRSO však neobsahuje výrobcov elektriny, ktorým malo právo na podporu zaniknúť pre nedoplatky na daniach, či zdravotnom poistení.

„Upozorňujeme preto všetkých výrobcov poberajúcich doplatok, nielen tých vyše 100 uvedených na zozname ÚRSO, aby si dôkladne preverili, či voči nim nie sú evidované nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení. Prípadné zistené nedoplatky je pre zachovanie práva na podporu doplatkom potrebné uhradiť do konca októbra bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedení v zverejnenom zozname ÚRSO,“ konštatoval Ondrejka.

Čierny zoznam ÚRSO

Aj po druhej aktualizácii takzvaného čierneho zoznamu ÚRSO zo začiatku augusta tohto roku malo prísť o štátnu podporu 102 výrobcov zelenej elektriny. Regulačný úrad ešte v polovici marca tohto roku vydal zoznam 104 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) či z kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), ktorým pre nedodržanie zákonných povinností odňal právo na podporu. Po kritike odbornej verejnosti, ale aj niektorých politikov, sa regulátor rozhodol zoznam prehodnotiť. Na Slovensku pôsobí zhruba 2 500 výrobcov zelenej elektriny. Koaliční poslanci sa po zverejnení čierneho zoznamu ÚRSO rozhodli predložiť do parlamentu novelu zákona o podpore OZE.