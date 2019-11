Výrobcovia zelenej elektriny prehrali na najvyššom súde

Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ktorým bola pre nedodržanie zákonom stanovených lehôt odobratá pred štyrmi rokmi podpora na nimi vyrábanú “zelenú“ elektrinu, utrpeli na súde ďalšiu prehru. Podobne ako Ústavný súd SR aj Najvyšší súd SR je presvedčený, že výrobcovia zelenej elektriny mali povinnosť informovať distribučnú spoločnosť o svojej činnosti v nadchádzajúcom roku do 15. augusta. Zo strany výrobcov elektriny z OZE tak podľa rozhodnutia najvyššieho súdu nestačilo poslať povinné informácie distribučnej spoločnosti poštou 15. augusta. Rozhodnutie víta jedna z distribučných spoločností, Východoslovenská distribučná (VSD).

Procesnoprávna alebo hmotnoprávna lehota?

„Jednou zo základných právnych otázok v týchto sporoch bolo, či sa lehota „k 15. augustu“ považuje za lehotu procesnoprávnu (stačí, ak výrobca podal oznámenie na poštovú prepravu najneskôr 15. augusta), alebo za hmotnoprávnu (podanie muselo byť už 15. augusta v dispozičnej sfére prevádzkovateľa distribučnej sústavy). Najvyšší súd rozhodol, že ide o lehotu hmotnoprávnu. Z pohľadu našej spoločnosti, nakoľko ide o Najvyšší súd SR, a takisto už je medzičasom známy aj súladný nález Ústavného súdu SR v tejto istej právnej otázke, sa teda otázka výkladu lehoty „k 15. augustu“ definitívne rozhodla v prospech právneho názoru prevádzkovateľov distribučných sústav,“ konštatovala pre agentúru SITA hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.

Opačný názor ako mali ústavný a najvyšší súd mali košický okresný a krajský súd. Tí sa priklonili v právnemu výkladu, že ide o lehotu procesnoprávnu. Dovolaním sa však spor dostal na Najvyšší súd SR. „Ten svojím spomínaným rozhodnutím rozhodol, že ide o lehotu hmotnoprávnu a vec vrátil tak Krajskému súdu v Košiciach na opätovné prejednanie,“ konštatovala Forbergerová.

Pre nesplnenie povinností odobrali podporu

V roku 2015 sa prvýkrát uplatnila zákonná sankcia vo forme odobratia ročnej štátnej podpory voči tým výrobcom zelenej elektriny, ktorí si oznamovaciu povinnosť v roku 2014 nesplnili. Nariadila to novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorú parlament schválil v roku 2013. Ak si chceli výrobcovia zelenej elektriny nárokovať štátnu podporu v podobe vyšších výkupných cien na nimi vyrobenú elektrinu, museli si okrem iného splniť dve zákonné povinnosti. Museli do 15. apríla vrátiť doplatok, ktorý im v predchádzajúcom roku neprináležal. Taktiež museli každoročne oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a distribučnej spoločnosti, pod ktorú spadajú, do 15. augusta, že sa budú o podporu uchádzať aj v nasledujúcom kalendárnom roku vrátane predpokladaného množstva nimi dodanej elektriny. Nestačilo tieto údaje oznámiť len jednému, museli tak urobiť aj v prípade regulačného úradu, aj distribučnej spoločnosti. V prípade, že si dané povinnosti nesplnili, zanikla im zo zákona možnosť uplatňovať si v nasledujúcom kalendárnom roku nárok na podporu.

„Splnenie respektíve nesplnenie povinností sa stalo predmetom viacerých súdnych sporov, v ktorých sa snažili výrobcovia elektriny preukázať, že túto povinnosť splnili, nakoľko prevádzkovatelia distribučných sústav u niektorých výrobcov považovali túto povinnosť za nesplnenú,“ uzavrela Forbergerová.