Vyše 100 výrobcov elektriny žiada o obnovenie podpory, ktorú stratili pre dlžné poistné

Predloženie novely zákona, ktorou by sa obnovilo vyplácanie podpory výrobcom elektriny a zabránilo by sa povinnosti vracať podporu za niekoľko predošlých rokov, žiada 104 výrobcov v otvorenom liste predsedom poslaneckých klubov, parlamentných výborov a predsedovi parlamentu. Výrobcovia o tom informovali vo vyhlásení, ktoré v pondelok poskytli agentúre SITA.

V polovici marca 2020 totiž Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na svojej webovej stránke zverejnil zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu. „Dôvodom malo byť nezaplatenie dlžného poistného a to bez ohľadu na jeho výšku, dĺžku omeškania a najmä bez ohľadu na to, že výrobcovia dlžné poistné už medzičasom uhradili. Neprimerané sankcie, ktoré zoznam so sebou prináša, sú pre väčšinu poškodených výrobcov likvidačné. Okrem podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je ohrozených aj 1500 pracovných miest, ktoré by zanikli spolu s poškodenými firmami,“ konštatuje sa vo vyhlásení. Spolu až 104 výrobcom ide o existenciu, dodáva vyhlásenie. „Niektorí výrobcovia zelenej energie prišli o podporu pre dlh 1 euro 20 centov. Ide o dlžoby z roku 2014. ÚRSO pri zverejnení zoznamu nevysvetlil, prečo stratu nároku na podporu výrobcom oznámil až teraz a prečo zánik práva na podporu posudzoval viac ako šesť rokov dozadu,“ konštatujú v otvorenom liste.