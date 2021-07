Vyšetrovanie podvodov pri dostavbe Mochoviec sa nekončí, tím NAKA preveruje viacero podnetov

Vyšetrovanie podvodov pri dostavbe Atómovej elektrárne Mochovce sa nekončí. Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka, špecializovaný tím národnej kriminálnej agentúry preveruje veľké množstvo podnetov od konkrétnych fyzických či právnických osôb ale i anonymných podnetov.

„Špecializovaný tím vedie viacero trestných konaní, kde vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil viacero fyzických aj právnických osôb,“ dodal Slivka.

Vykonali viacero akcií

Pri dostavbe dvoch jadrových mochovských blokov sa mali udiať podvody v hodnote niekoľko miliónov eur. „Najčastejšie sa vyskytujúcimi sú najmä trestné činy ekonomickej povahy a to podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, či skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie,“ konštatoval Slivka. Počet trestných stíhaní však nekonkretizoval.

Policajti priamo v Mochovciach vykonali akcie Nátery, Dlžník, Manažér, Atóm a Požiar. Policajti nechcú nateraz konkretizovať všetky skutky, ktorým sa špecializovaný tím venuje nielen v rovine trestného konania, ale aj v rovine podozrení zo spáchania ďalších trestných činov. Mohlo by to totiž zmariť priebeh vyšetrovania.

Blok by mohli spustiť na jeseň

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) v polovici mája tohto roku vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Tretí blok je tak dnes plne technicky pripravený.

Slovenské elektrárne pristúpia k zavezeniu jadrového paliva do reaktora hneď po nadobudnutí právoplatnosti povolení. Jadrové palivo chcú Slovenské elektrárne do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce zavážať na jeseň tohto roka. Štvrtý mochovský blok by chcel slovenský dominantný výrobca elektriny uviesť do prevádzky o dva roky po treťom bloku.