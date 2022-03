Výstavbu novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach by mohla firma JESS urýchliť, rozhodnúť však musí vláda

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) je vzhľadom na situáciu na Ukrajine pripravená urýchliť projekt výstavby novej jadrovej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti JAVYS (majoritný akcionár v JESS) Miriam Žiaková, je však na posúdení a následnom rozhodnutí vlády, či v rámci zabezpečenia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a v súlade so stratégiou Európskej únie projekt zaradí medzi svoje priority.

„Spoločnosť JESS je pripravená na jeho realizáciu podľa rozhodnutia vlády SR,“ uviedla Žiaková.

Projekt je stále živý

Spoločnosť JESS v súčasnosti pokračuje v príprave projektu nového jadrového zdroja podľa stanoveného harmonogramu. Koncom minulého roka uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek, že projekt nového jadrového zdroja je stále živý.

Jeho uvedenie do prevádzky je však naplánované až najskôr na rok 2039. Namiesto novej jadrovej elektrárne by mal v Bohunicach dočasne vyrásť solárny park za 60 miliónov eur.

Vyrásť by mal nový reaktor

Viac ako dvanásťročný projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach už získal od ministerstva životného prostredia v rámci procesu EIA kladné stanovisko. Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vyplynulo, že v Bohuniciach by mal vyrásť jeden jadrový rektor generácie III+ s maximálnym čistým inštalovaným elektrickým výkonom do 1 700 megawattov.

Podľa investičného zámeru sa pôvodne uvažovalo so začiatkom výstavby novej jadrovej elektrárne v roku 2021. Do trvalej prevádzky mala byť elektráreň uvedená v roku 2029. Životnosť bola naplánovaná na 60 rokov. Výstavba bohunickej elektrárne si mala vyžiadať podľa odhadov spred siedmich rokov od 4 do 6 miliárd eur.

Agentúra SITA oslovila k danej téme aj Ministerstvo hospodárstva SR.