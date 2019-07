Vznikne štátny energetický holding? Koalícia o ňom chce ešte rokovať.

Vznik a podoba Slovenského energetického holdingu závisí od rokovaní na politickej a odbornej úrovni, ktoré sa zatiaľ neskončili.

Prešli už vyše dva roky odkedy sa súčasní koaliční lídri dohodli na vzniku štátneho energetického holdingu. Nešlo o žiadny nový projekt. O nejakom štátnom energetickom holdingu už hovorila predchádzajúca jednofarebná vláda Roberta Fica. Jeho založenie však malo prísť počas súčasnej vlády. Predsedovia politických strán Smer-SD a SNS, teda Robert Fico a Andrej Danko, boli presvedčení, že v prípade vzniku energetického holdingu ide o dobrý a potrebný krok. Ani predseda strany Most-Híd Béla Bugár proti holdingu nenamietal, varoval však pred istými úskaliami, ktoré mala vyriešiť expertná skupina.

Politické rokovania

Ministerstvo hospodárstva SR na čele s ministrom Petrom Žigom sa pustilo do práce. Nechali si vypracovať analýzu, na základe ktorej mal úlohu štátneho energetického holdingu vykonávať štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Teda pod plynárov mali prejsť všetky zvyšné štátne podiely v energetických podnikoch. Koncom vlaňajška minister Žiga pre portál vEnergetike.sk povedal, že technicky sú na vznik holdingu pripravení a čaká sa už len na politický súhlas.

Na politický súhlas sa čaká doteraz. Necelý rok pred parlamentnými voľbami. „Vznik a podoba Slovenského energetického holdingu závisí od rokovaní na politickej a odbornej úrovni, ktoré sa zatiaľ neskončili,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano. Či sa politické rokovania ešte budú konať počas tohto volebného obdobia, nevedel konkretizovať. „Rezort hospodárstva predpokladá, že diskusia na túto tému bude pokračovať. Akékoľvek časové odhady a ďalšie otázky sú však v súčasnosti predčasné,“ podotkol Stano.

Sklamaný predseda SNS Andrej Danko

Predseda SNS Andrej Danko je sklamaný z celej situácie okolo energetického holdingu. Na jeseň je však pripravený sa o jeho vzniku rozprávať so svojimi koaličnými partnermi. „Je mi ľúto, že to minister hospodárstva Peter Žiga ešte nepredložil. Ja mám informáciu, že to má aj legislatívne pripravené. Budeme sa o tom ešte baviť v septembri na koaličnej rade. Je to moja jedna z priorít. Keď už sa to nedokáže v tejto vláde, verím, že sa to podarí v budúcej,“ povedal pre agentúru SITA Danko.

Od ministerstva hospodárstva čakal viac

Šéf národniarov v každom prípade čakal pri štátnom energetickom holdingu viac iniciatívy zo strany ministerstva hospodárstva. „Myslím si, že jednotný štátny energetický holding, ktorý by zlúčil podiely distribučných spoločností, alebo našich energetických podnikov má svoju budúcnosť aj víziu,“ zdôraznil predseda Danko s tým, že štátny energetický holding by mohol investovať v zahraničí. „Pokiaľ som dobre počúval svojich priateľov v Srbsku alebo v Čiernej Hore možno by investíciu do energetiky od Slovenska uvítali a verím, že to časom pochopí aj minister Žiga,“ konštatoval Danko.

Opatrný Most-Híd

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár bol pred vyše dvoma rokmi po koaličnej rade, na ktorej sa politickí lídri rozhodli pre vznik energetického holdingu, opatrný. „Sú tu totiž pozitívne, ale aj negatívne dopady. Musíme veľakrát merať a možno raz rezať. Musíme napríklad vyriešiť také problémy, ako je to v prípade Transpetrolu, ktorý keby sa dostal pod energetický holding, tak vieme, že tam tie záujmy ruskej strany môžu skrížiť záujmy slovenskej strany,“ povedal vo februári 2017 Bugár.

V súčasnosti je strana Most-Híd naďalej opatrná. „K založeniu holdingu sa vyjadríme, keď sa zoznámime s návrhom ministerstva hospodárstva. Zatiaľ ho nepoznáme,“ uzavrela pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa strany Klára Debnár.

Napodobnia giganty OMV či ČEZ?

Ako bolo vyššie spomínané, podľa predbežných plánov sa mal štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel stať štátnym energetickým holdingom. Pod SPP by sa mali teda presunúť akcie štátu v ostatných energetických podnikoch, ako napríklad v distribučných firmách alebo teplárňach. Minister Žiga viackrát uviedol, že si vie predstaviť, že by sa z SPP stal podnik podobný silným energetickým spoločnostiam z okolitých krajín, ako sú ČEZ, MOL či OMV.