Z Nord Stream 2 unikol plyn, podvodná explózia by mala len miestny vplyv

Dánsky námorný úrad v pondelok oznámil, že zaznamenal únik plynu z plynovodu Nord Stream 2, ktorý vedie z Ruska do Európy cez Baltské more. Podľa úradu to predstavuje nebezpečenstvo pre námornú dopravu.

Prevádzkovateľ plynovodu potvrdil, že únik plynu nastal juhovýchodne od dánskeho ostrova Bornholm. Dánsky námorný úrad vydal varovanie a rozhodol, že plavidlá musia byť od plynovodu vzdialené najmenej päť námorných míľ.

Nemecká environmentálna organizácia Deutsche Umwelthilfe uviedla, že unikajúci plyn nie je toxický. Poukázala na to, že ide o metán, ktorý sa vo vode čiastočne rozpúšťa. Dokonca aj prípadná podvodná explózia by podľa Deutsche Umwelthilfe mala len miestny vplyv.

Plynovod Nord Stream 2 bol už dokončený, keď nemecký kancelár Olaf Scholz zastavil jeho certifikáciu po tom, ako Rusko krátko pred inváziou na Ukrajinu formálne uznalo nezávislosť dvoch proruských separatistických regiónov na východe Ukrajiny.