Za teplo by sme nemali zaplatiť viac, vlaňajšok bol znova teplý

Slovenské domácnosti odoberajúce teplo od veľkých výrobcov by sa nemali obávať vyúčtovania za teplo. Náklady na teplo by sa im nemali zvýšiť najmä vďaka teplému počasiu v minulom roku. „Rok 2019 bol opäť veľmi teplý, na väčšine Slovenska sa podľa meteorológov radí na tretiu priečku za rokmi 2014 a 2018. Spotrebitelia sa tak nemusia obávať vysokých nákladov na teplo,“ uviedol pre agentúru SITA predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.

Prvý polrok 2019, až na niekoľko chladnejších epizód v januári, bol nadpriemerne teplý. Február bol teplejší o 3,6 Celziových stupňov oproti dlhodobému priemeru a marec o 3,3 Celziových stupňov. „Tieto skutočnosti sa premietnu aj do vyúčtovania tepla, ktoré môžu domácnosti očakávať koncom mája a domácnosti sa nemusia obávať o výšku platieb za dodané teplo,“ doplnil Janiš.

Nedoplatky verzus preplatky

To, či budú mať odberatelia preplatky alebo nedoplatky za teplo, závisí najmä od nastavenia výšky zálohových platieb. Ak mali zálohové platby nastavené rovnako ako predchádzajúci rok, tak môžu očakávať približne rovnaké preplatky, respektíve nedoplatky. „Výška preplatku, respektíve nedoplatku je vlastne rozdiel medzi skutočnými nákladmi na teplo na byt, ktorý je uvedený vo vyúčtovaní od správcu a uhradenými zálohovými platbami, ktoré sa za byt počas roka zaplatia. Ak sú skutočné náklady vyššie ako suma uhradených záloh, vznikne nedoplatok a naopak,“ vysvetlil Janiš.

Začiatok a koniec vykurovacej sezóny nie je presne stanovený. Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva začína vykurovacie obdobie spravidla 1. septembra a končí sa 31. mája v nasledujúcom roku. Podmienkou však je, že vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 Celziových stupňov a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty. Dodávatelia tepla môžu prerušiť vykurovanie aj skôr, ale len za tých podmienok, že teplota vzduchu stúpne nad 13 Celziových stupňov počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva.

Zákonné povinnosti

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie za obdobie od 1.1. do 31.12. najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Domácnosti najviac vo vyúčtovaní zaujímajú práve údaje o nákladoch na dodané teplo na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Je potrebné vedieť, že dodávatelia tepla fakturujú náklady za spotrebu tepla správcom domov. Fakturácia prebieha podľa spotrieb nameraných na meračoch tepla, ktoré sú umiestnené na vstupe do obytného domu. „Správca alebo SVB zodpovedá za samotné rozúčtovanie vyfakturovaných nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadi vyhláškou ministerstva hospodárstva, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla,“ uzavrel Janiš.