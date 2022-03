Zajatí zamestnanci v elektrárni Černobyľ čelia obrovskému tlaku. Ak pochybia, jadrová bezpečnosť bude ohrozená

Pre bezpečné riadenie jadrovej elektrárne v Černobyle je čoraz naliehavejšie a dôležitejšie vystriedať približne 210 technických pracovníkov a strážcov, ktorí tam pracujú od prevzatia kontroly ruskými silami pred takmer dvoma týždňami.

Ako referuje oficiálna stránka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), povedal to jej generálny riaditeľ Rafael Mariano Grossi, ktorý dostal takéto informácie od ukrajinských predstaviteľov. Grossi opakovane zdôraznil, že personál obsluhujúci jadrové zariadenia musí mať možnosť oddychovať a pracovať v pravidelných zmenách.

Uviedol, že je to kľúčové pre celkovú jadrovú bezpečnosť. Personál v Černobyle údajne má iba obmedzený prístup k jedlu, vode a liekom.

„Som hlboko znepokojený zložitou a stresovou situáciou, ktorej čelí personál jadrovej elektrárne v Černobyle, a možnými rizikami, ktoré to so sebou prináša pre jadrovú bezpečnosť. Vyzývam sily, ktoré majú účinnú kontrolu nad miestom, aby urýchlene uľahčili bezpečnú rotáciu tamojšieho personálu,“ povedal Grossi. Tiež vyjadril svoju pripravenosť vycestovať do jadrovej elektrárne v Černobyle aj ďalších takýchto zariadení na Ukrajine.

Grossi taktiež uviedol, že MAAE stratila kontakt s bezpečnostnými monitorovacími systémami v Černobyle. Uvedené systémy prestali posielať pravidelné údaje týkajúce sa jadrového materiálu v zariadení.