Základné školy v Trnave si budú časť elektrickej energie vyrábať samé, vybavia ich fotovoltickými elektrárňami

Všetky základné školy v Trnave budú do konca tohto roku vybavené fotovoltickými elektrárňami, ktoré im umožnia znížiť náklady na elektrickú energiu.

Primátor Trnavy Peter Bročka informoval, že v tomto týždni začali dodávateľské firmy inštalovať konštrukcie s fotovoltickými panelmi na strechách prvých troch základných škôl, konkrétne na Spartakovskej, Gorkého a Atómovej ulici.

Náklady na jednu takúto elektráreň sa pohybujú okolo 77-tisíc eur, investícia sa podľa Bročku pri terajších cenách elektrickej energie vráti do dvoch rokov. V záverečnej fáze je aj verejné obstarávanie na fotovoltiku pre objekty Strediska sociálnej starostlivosti na Clementisovej ulici a pre polikliniku na Starohájskej ulici.

Panely chcú nainštalovať na čo najviac budov

„Cieľ je čo najviac znížiť dopady energetickej krízy, ktorá tu je. Chceme inštalovať čo najviac fotovoltických panelov na nehnuteľnosti mesta, aby sme čo najmenej elektrickej energie nakupovali,“ povedal na piatkovej tlačovej besede Bročka.

V posudzovaní je podľa neho napríklad umiestnenie takýchto panelov na Mestský zimný štadión a rozbiehajú sa rokovania o možnosti získať povolenie na fotovoltickú elektráreň na zrekultivovanej časti telesa skládky odpadov na Zavarskej ceste. V tomto prípade by išlo o elektráreň s výkonom až 1,2 MWh, čomu by zodpovedali aj vyššie vstupné náklady, ktoré by sa mohli pohybovať niekde medzi jedným až dvoma miliónmi eur.

Systém pripojenia nie je vyriešený

Mesto Trnava pôjde cestou fotovoltiky napriek tomu, že zatiaľ nie je vyriešený systém pripojenia takýchto energetických zdrojov do siete a nefunguje ani systém virtuálnych batérií.

„My sme samospráva, ktorá má peniaze na to, aby sme pokryli strechy fotovoltikou a pomohli tak celému systému aj sebe, ale štát sa tvári, že nemá možnosť zapojiť tieto zdroje do siete,“ dodal Bročka. Mesto Trnava sa podľa neho v tejto záležitosti opakovane obráti na ministerstvo hospodárstva.