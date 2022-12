Zaplatíme za elektrinu, plyn a teplo viac, ako sľúbili Heger s Matovičom? (komentár)

Minulý týždeň vláda prezentovala, aké ceny energií môžu domácnosti očakávať v roku 2023. Za elektrinu by sme mali platiť rovnako ako v tomto roku, ale za plyn aj teplo by sme si mali priplatiť 15 percent viac. Ale bude to naozaj tak?

V komentári šéfredaktora SITA Martina Dargaja si pozrite:

– Či sú budúcoročné ceny energií ako ich predstavil premiér Eduard Heger konečné, alebo sa môžu ešte zmeniť.

– Kedy sa definitívne dozvieme, či nebudeme musieť do peňaženiek siahnuť ešte hlbšie.

– Kto zaplatí rozdiel medzi stanovenými cenami pre domácnosť a cenami energií na trhu.