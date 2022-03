Zastavenie dodávok ruského zemného plynu by podľa spoločnosti Eustream viac poškodilo Úniu ako samotné Rusko

Zastavenie dodávok ruského zemného plynu mimoriadne negatívne ovplyvní celú Európsku úniu vrátane Slovenska. Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, preto nepovažuje zastavenie dovozu plynu za vhodné spomedzi ďalších opatrení, ktoré môže EÚ voči Rusku pre vojnu na Ukrajine uplatniť.

„Podľa nášho názoru nie je momentálne možné účinne nahradiť dodávky ruského plynu a ich zastavením by EÚ poškodila viac seba samú než Rusko. Zásobovanie by jednoznačne bolo krátené, a to s rôznymi regionálnymi následkami,“ uviedol pre agentúru SITA slovenský prepravca plynu.