Zastropované ceny silovej elektriny budú mať aj slovenské domácnosti, megawatthodina bude za 67,3 eura

Slovenské domácnosti budú mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny, ktorá tvorí zhruba polovicu koncovej ceny elektriny, na úrovni 67,3 eura za megawatthodinu.

Vládny kabinet už schválil návrh všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny.

Všeobecný hospodársky záujem predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré týmto krokom chce pomôcť domácnostiam v boji s drahými energiami.

„Agentom“ bude SPP

Stále platí, že Slovenské elektrárne, náš dominantný výrobca elektriny, dodajú v budúcom roku domácnostiam silovú elektrinu za 61,2 eura za megawatthodinu v objeme zhruba 6 terawatthodín.

Elektrina vyrobená v jadrových elektrárňach sa však k domácnostiam dostane cez takzvaného agenta, ktorým sa stal Slovenský plynárenský priemysel. Ten ju ostatným dodávateľom elektriny odovzdá za cenu zvýšenú o 10-percentný koeficient stanovený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

„Výsledná cena za dodávku elektriny agentom pre oprávnených dodávateľov bude teda 67,3285 eura za megawatthodinu,“ dodalo ministerstvo hospodárstva.

Súhlas Bruselu ešte chýba

Ministerstvo hospodárstva sa rozhodlo predložiť na rokovanie vlády návrh všeobecného hospodárskeho záujmu aj bez definitívneho schválenia celého procesu Európskou komisiou. Schválenie však rezort hospodárstva očakáva v najbližších týždňoch.

„Komisia po sérii rokovaní v zásade súhlasila s predložením tohto materiálu na schválenie vládou SR s tým, že po vykonaní požadovaných zmien v zmluve (medzi štátom a Slovenskými elektrárňami – pozn. red.) nebude predkladané riešenie zahŕňať prvok štátnej pomoci, a tak bude z pohľadu Európskej komisie prijateľné. Toto bude potvrdené vo formálnom liste, ktorý Európska komisia zašle ministerstvu hospodárstva,“ podotklo ministerstvo.

Hrozba energetickej chudoby

Ak by štát nepristúpil k zastropovaniu cien silovej elektriny, slovenské domácnosti by v budúcom roku čakalo dramatické zdražovanie koncových cien elektriny.

„Pri zohľadnení aktuálnych trendov vývoja trhovej ceny by zvýšenie koncovej ceny elektriny pre domácnosti mohlo prekročiť 235 %. V pomere k celkovým príjmom by takéto zvýšenie ceny elektriny predstavovalo zásadnú položku, pričom u veľkého počtu domácností mohlo dôjsť k prepadu do tzv. energetickej chudoby,“ uzavrelo ministerstvo hospodárstva.