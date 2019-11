Zatkli manažéra v Mochovciach. Elektrárne spolupracovali s políciou.

Na odhalení podvodov jedného z manažérov Slovenských elektrární, ktorého v stredu zadržala počas razie v Atómovej elektrárni Mochovce polícia, spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní samotný slovenský dominantný výrobca elektriny. „Zásah na stavbe elektrárne bol vyvrcholením intenzívnej spolupráce. Preukazuje to funkčnosť vnútorných kontrolných mechanizmov spoločnosti,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Zákaz vstupu do elektrární

Vedenie podniku zatknutému manažérovi s okamžitou platnosťou zakázalo vstup do svojich elektrární. „Rešpektujeme prezumpciu neviny, no zamestnanec, ktorý je zodpovedný za správu areálu výstavby a súvisiace služby, musí spĺňať aj podmienku spoľahlivosti. Rozhodli sme preto o okamžitom ukončení platnosti jeho vstupov do elektrárne,“ konštatoval Šarišský s tým, že v závislosti od ďalšieho priebehu vyšetrovania prijmú elektrárne aj rozhodnutie v pracovnoprávnej oblasti.

Krycie meno „Manažér“

V jadrovej elektrárni Mochovce v stredu zasahoval špecializovaný tím “Elektro“. Išlo o policajnú akciu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s krycím názvom “Manažér“. Ako informovala polícia, zadržali dve osoby – manažéra akciovej spoločnosti a konateľa jedného z dodávateľov prác a služieb v rámci dostavby 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce.

V Levickom okrese prehľadali policajti obchodnú spoločnosť a prehľadali aj areál jadrovej elektrárne. Akcia súvisí s poskytovaním služieb, pri ktorých malo dôjsť približne k 1 000 % navýšeniu objemu fakturovaných prác v porovnaní so skutočnosťou. Všetky nedôvodne navýšené faktúry boli pritom dodávateľovi aj uhradené.