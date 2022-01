Zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku Mochoviec je len otázka dní a týždňov, myslí si Sulík

Zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce je len otázka dní a týždňov. V diskusnej relácii Na telo plus na TV Markíza to povedal minister hospodárstva Richard Sulík.

„Ja som sľuboval, že koncom roka sa bude navážať jadrové palivo. Máme polovicu januára. Sme tesne predtým, naozaj je to otázka dňov a týždňov, kedy sa bude navážať palivo,“ povedal Sulík, podľa ktorého sa v súčasnosti čaká už len na druhostupňové rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR.

Minister je presvedčený, že ministerstvo pod jeho vedením robí v otázke dostavby mochovských blokov čo sa dá. „Robíme určite viac ako vlády pred nami. Je to skrátka atómová elektráreň, čo vám poviem,“ konštatoval Sulík.