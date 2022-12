Zdaňovať zisk je nebezpečné riešenie ako zabezpečiť príjem štátu, v prípade Slovnaftu hrozí aj jeho krach

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) z princípu odmieta zdaňovať zisk. Ten je totiž výsledok po zdanení príjmov obchodných spoločností po započítaní ich nákladov.

„Zdaňovať zisk je zlé a do budúcna nebezpečné riešenie ako zabezpečiť príjem štátneho rozpočtu. Je to nesystémové, neodborné a nelogické riešenie na hrane legislatívy Európskej únie,“ informoval v stredu riaditeľ IDH Ondrej Matej s tým, že to považujú za „znárodnenie časti zisku obchodnej spoločnosti.“

Nebezpečný precedens

Podľa inštitútu tak vzniká precedens pre budúce vlády, ktoré takýmto spôsobom môžu kedykoľvek v prípade núdze znárodniť zisk obchodnej spoločnosti. Zisk má obchodnej spoločnosti slúžiť na investície, umorenie strát z minulosti alebo vytvorenie rezervy.

„V prípade Slovnaftu ide predovšetkým o nutnosť zisk investovať do nových obnoviteľných technológií. Inak nám hrozí odchod aj tejto spoločnosti zo Slovenska respektíve jej krach,“ upozornil Matej.

IDH rozumie, že vláda hľadá finančné zdroje, ale odmieta, aby to realizovala zdaňovaním zisku, ktoré je nesystémovým riešením z viacerých dôvodov. Ako podotkol, ide o dvojité zdanenie, znižuje konkurencieschopnosť Slovenska a motivuje do budúcna firmy optimalizovať daňový základ za účelom znížiť si zisk.

Vláda by mala hľadať rezervy inde

Vláda v tomto zložitom období by podľa inštitútu mala hľadať rezervy vo výdavkoch štátneho rozpočtu a najmä zrealizovať daňovo-odvodovú reformu a reformu verejnej správy.

Na Slovensku podľa IDH dlhodobo vláda zlyháva pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel na základe paktu rastu a stability a ústavného zákona o dlhovej brzde. Tie majú v dobrých rokoch viesť k znižovaniu deficitu rozpočtu verejnej správy s cieľom zostaviť vyrovnaný rozpočet a pri ekonomickom raste vytvárať rezervy použiteľné na investície a znižovanie dlhu.

„Ak by sme sa za uplynulých desať rokov správali rozpočtovo zodpovedne, dnes by sme mali nižší verejný dlh a primeranú finančnú rezervu potrebnú na prekonanie ekonomicky zložitého obdobia ako pre občanov, tak aj pre firmy,“ dodal Matej.