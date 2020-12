Zdražovanie benzínov sa zrejme nezastaví, trh s ropou verí očkovaniu

Ceny benzínov na slovenských čerpacích staniciach sa môžu mierne zvýšiť. Ako uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová, od vývoja cien čierneho zlata závisí aj vývoj cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Ceny čierneho zlata v predchádzajúcich týždňoch pritom rástli, a to hlavne pod vplyvom optimizmu z novej vakcíny na koronavírus. „Preto očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách budú aj v nasledujúcom týždni stagnovať alebo sa môžu aj mierne zvýšiť,“ dodala analytička.

Tankujeme stále lacnejšie ako vlani

Priemerné ceny benzínu aj nafty na našich pumpách minulý týždeň viac menej stagnovali, zatiaľ čo týždeň predtým zaznamenali prudký nárast. Cena 95-oktánového benzínu sa v minulom týždni (50. týždeň) zvýšila len nepatrne o 0,1 % na úroveň 1,179 eura za liter. Ceny 98-oktánového benzínu rovnako nepatrne poklesli o 0,1 % a dosiahli úroveň 1,368 eura za liter. Nafta si pripísala minimálny rast o 0,1 % na hodnotu 1,046 eura za liter.

V porovnaní s úvodom roka, keď boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín stále lacnejší zhruba o 10 až 12 % a nafta až takmer o 17 %. „Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 9 až 11 % a nafta až o 15 %. Je to dôsledkom pandémie, s ktorou súvisí prepad dopytu po rope, čo stlačilo jej ceny nadol,“ doplnila Glasová.

Ceny ropy Brent

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rastú už niekoľko týždňov v poradí a tento týždeň sa priblížili k hranici 52 amerických dolárov za barel. Pod rastúce ceny čierneho zlata sa podľa analytičky podpisujú správy o postupnom schvaľovaní novej vakcíny na COVID-19 jednotlivými krajinami, pričom niektoré krajiny dokonca už aj spustili očkovanie populácie. „To by mohlo znamenať víťazstvo nad koronou a náš život by sa mohol začať opäť vracať do normálu. Opäť by ožil cestovný ruch, ľudia by začali viac cestovať, či už súkromne alebo pracovne, a tým pádom by rástol aj dopyt po rope,“ spresnila Glasová.

Okrem toho sú ceny ropy podľa nej aktuálne podporované aj poklesom zásob tejto komodity v USA a tiež aj vyhlásením Fed-u, že bude aj naďalej tlačiť peniaze do ekonomiky a podporovať tým jej rast.