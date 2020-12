Zdražovanie na slovenských čerpačkách nekončí, odkazuje analytička

Pohonné látky na slovenských čerpacích staniciach vyleteli minulý týždeň smerom nahor. Analytička očakáva podobný scenár aj v nasledujúcom týždni. „Ceny čierneho zlata v predchádzajúcich týždňoch rástli pod vplyvom optimizmu z novej vakcíny na koronavírus. Preto očakávame, že ceny benzínu na našich pumpách sa aj v nasledujúcom týždni môžu opäť zvýšiť,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Tankovanie lacnejšie ako vlani

Cena 95-oktánového benzínu sa minulý týždeň (49. týždeň) zvýšila o 1,2 % a zastavila sa na priemernej úrovni 1,178 eur za liter. Ceny 98-oktánového benzínu vzrástli rovnako o 1,2 % a dosiahli úroveň 1,369 eura za liter. Nafta zdražela najvýraznejšie, a to o 1,9 % na hodnotu 1,045 eura za liter.

V porovnaní s úvodom roka, kedy boli ceny pohonných látok najvyššie, je benzín stále lacnejší o zhruba 10 až 12 % a nafta až o takmer 17 %. „Aj v medziročnom porovnaní sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne benzín o 9 až 11 % a nafta až o 15 %,“ dodala Glasová.

Koniec koronakrízy?

Ceny ropy Brent na svetovom trhu rástli už šiesty týždeň po sebe a tento týždeň sa im dokonca podarilo prelomiť hranicu 50 amerických dolárov za barel. Pod rastúce ceny čierneho zlata sa podľa analytičky podpisujú správy o postupnom schvaľovaní novej vakcíny na COVID-19 jednotlivými krajinami, pričom niektoré krajiny dokonca už aj začali očkovanie populácie. „To by mohlo znamenať “víťazstvo nad koronou“ a náš život by sa mohol začať opäť vracať do normálu. A to by znamenalo aj viac cestovania a zvýšený dopyt po rope,“ konštatovala Glasová s tým, že trhy očakávajú schválenie vakcíny aj v USA a tým rozbehnutie očkovania.