Zelený vodík by sa mohol stať zdrojom energie pre kľúčové ekonomické sektory, je možné očakávať navýšenie cien

Zelený vodík by sa v budúcnosti mohol stať zdrojom energie pre kľúčové ekonomické sektory ako je výroba, priemysel, doprava, stavebníctvo a prieskum vesmíru. Ako ďalej vyplýva z celosvetovej štúdie zameranej na využitie vodíka od poradenskej spoločnosti BDO, kumulatívne investície do vodíka by mali v Európe do roku 2050 dosiahnuť 470 mld. eur. To by malo priniesť zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 50 %.

Príležitosť využívať vodík v doprave

„Zelený vodík má všetky predpoklady, aby sa stal kľúčovým prvkom trvalo udržateľného hospodárstva,“ zhodnotil managing partner spoločnosti BDO Peter Gunda. Už dnes pritom rastie záujem a podpora zo strany vlád a rozširuje sa aj škála technológií fungujúcich na báze zeleného vodíka. „Očakávame, že tento trend záujmu o alternatívne palivá bude intenzívne narastať aj v kontexte hľadania náhrad za zemný plyn,“ doplnil dekan strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák.

Aktuálny nárast cien fosílnych palív môže byť príležitosťou pre nasadenie vodíka v doprave. Automobily fungujúce na vodíkový pohon prinášajú viacero výhod. Najpodstatnejšou je nulová produkcia emisií počas spaľovania vodíka, výstupom je iba čistá voda, elektrická energia a teplo. Súčasnú alternatívu vo forme elektromobilov by mali podľa Živčáka prekonať vozidlá na vodíkový pohon najmä väčším dojazdom a skrátením času tankovania.

Očakáva sa navýšenie cien vodíka

Pre nahradenie benzínu vodíkom bude ale dôležitý spôsob jeho výroby. „V súčasnosti je približne 97 % vodíka produkovaného z fosílnych palív, čo so sebou nesie veľkú uhlíkovú stopu, navyše sa dá očakávať aj navýšenie cien vodíka pre stúpajúcu cenu plynu,“ upozornil Živčák. Podľa štúdie BDO patrí medzi vstupné bariéry pre využívanie zeleného vodíka aj skutočnosť, že je približne trikrát drahší ako šedý vodík.

Jeho využitie by okrem dopravy mohlo byť reálne aj v priemysle. Zvýšenie podielu výroby ekologicky prijateľného vodíka si vyžaduje okrem stabilného zdroja obnoviteľnej energie aj značné investičné náklady. Veľký potenciál vidia odborníci napríklad vo využití vodíka pri výrobe ocele, kde je možné použiť vodík na redukciu železa vo vysokých peciach.