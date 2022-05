Zemný plyn bude prúdiť na Slovensko aj naďalej, SPP zaplatí faktúru v eurách

Zemný plyn z Ruska na Slovensko bude prúdiť aj po 20. máji, kedy má Slovenský plynárenský priemysel (SPP) zaplatiť faktúru za plyn.

„Budeme platiť tak, že ten plyn bude tiecť ďalej. Konkrétne to znamená, že my budeme platiť v eurách na euroúčet do Gazprombanky. Tam to bude prekonvertované na ruble a tie pôjdu do Gazpromu. V pondelok som podpísal rozhodnutie jediného akcionára a SPP dostal pokyn to takto urobiť,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík.

Minister znova avizoval, že urobí všetko preto, aby plyn na Slovensko neprestal prúdiť. „Samozrejme bude tiecť ďalej. Tečú v súčasnosti nadpriemerné množstvá,“ konštatoval Sulík.