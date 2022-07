Zemný plyn do krajín, ktoré nechcú byť závislé od Ruska, by mohol putovať cez Španielsko, ponúkol premiér Sánchez

Španielsko by sa mohlo stať centrom pre export zemného plynu do európskych krajín, ktoré chcú znížiť svoju závislosť od ruských energií. V stredu to povedal španielsky premiér Pedro Sánchez, informuje spravodajský portál CNN.

„Španielsko je solidárna krajina, je zodpovedná krajina. A spravíme všetko, čo je v našich silách, to som povedal (poľskému) premiérovi Morawieckému, ako aj Európskej komisii a členským štátom. Tak, aby sa Európa nestala energetickým rukojemníkom (ruského prezidenta) Putina,“ povedal Sánchez počas tlačovej konferencie s poľským kolegom.

V Španielsku sa podľa Sáncheza v súčasnosti nachádza 30 percent všetkých európskych kapacít na opätovné splyňovanie a krajina už podľa neho zvýšila svoju kapacitu na vývoz plynu a je ochotná ju zvýšiť ešte viac.

Na neistotu a hrozbu ruskej vojny na Ukrajine podľa neho treba reagovať posilnením Európskej únie.

„Dnes je, viac ako kedykoľvek predtým, dôležité zostať jednotní v spoločných hodnotách, ktoré tvoria základ Európy a ktoré Putin spochybňuje svojou ilegálnou, nezákonnou a nespravodlivou inváziou Ukrajiny,“ dodal.