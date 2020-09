Zimný energetický balíček sa pomaly dostáva do našej legislatívy

Slovensko začalo s implementáciou zimného energetického balíčka. Vláda totiž schválila novelu zákona o energetickej efektívnosti, ktorá transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Touto smernicou sa upravujú ciele úspor energie a národné príspevky k cieľom energetickej efektívnosti. Novelou zákona sa taktiež ustanovujú pravidlá pre faktor primárnej energie pre elektrinu a upravujú sa pravidlá v oblasti energetických auditov. Upravujú sa aj pravidlá pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kilowattov.

Čistá energia pre všetkých Európanov

V rokoch 2018 a 2019 Európska únia vydala súbor vzájomne prepojených ôsmych legislatívnych dokumentov v oblasti energetiky pod názvom „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý energetici volajú aj zimný energetický balíček. Ten zásadným spôsobom transformuje energetické prostredie v rámci Európskej únie so zámerom napĺňať strategické ciele v oblasti klimatickej a energetickej politiky do roku 2030. Jednou z piatich dimenzií zimného energetického balíčka je aj problematika energetickej efektívnosti. „V tejto oblasti bolo dohodnuté dosiahnuť na úrovni Európskej únie podľa ambiciózneho scenára zníženie energetickej spotreby o 32,5 % do roku 2030,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré novelu zákona vláde predložilo.

Koncom budúceho roka

Slovensko by malo implementovať zimný energetický balíček na konci budúceho roka. Na druhej online energetickej konferencii Smart NRG Forum to v utorok povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. „V rámci implementácie nového zimného energetického balíčka sme rozbehli konzultácie, kde už dávame prvé návrhy. Sme trochu pozadu, ale dovolím si povedať, že na konci budúceho roka by sme mali mať celý balíček implementovaný,“ povedal Galek.