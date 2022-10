Zimu zvládneme, ubezpečil Heger v súvislosti so zásobami plynu a vyjadril sa aj k cene

Zásoby plynu v zásobníkoch v Európe sú na vysokej úrovni a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že zimu by sme mali zvládnuť, potrebujeme však znížiť jeho cenu. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽaNO) pred začiatkom summitu Európskej rady v Bruseli.

„Či už to budú limity, alebo to nazveme stropy, je dôležité, aby tu boli mechanizmy, ktoré budú tlačiť ceny plynu dole. Zároveň však cenu plynu nesmie Európa zatlačiť tak nízko, že výsledkom bude jeho nedostatok,“ zdôraznil premiér. Európa musí postrážiť, aby cena neklesla pod takú úroveň, že by to pre predajcov prestalo byť atraktívne.

Dôležitou témou bude podľa Hegera aj spoločný nákup plynu krajinami Európskej únie (EÚ). „Po skončení tejto vykurovacej sezóny, čiže od jari budúceho roka, by sa mal zahájiť spoločný nákup, pretože toto je prístup, ktorý aj pri nákupe vakcín ukázal, že aj krajiny našej veľkosti sa vedia dostať k výrazne lepším podmienkam, ako by sme sa k nim dostali samostatne a zároveň je to veľký akt jednoty,“ povedal Heger.

Pripomenul, že debata o spoločnom nákupe v rámci EÚ tu už bola v máji a postupne zreje. „Rokovania ukážu, čo sa na tom podarí dohodnúť, keďže ide o 27 samostatných vlád a parlamentov,“ dodal.

Sankcie namierené proti Rusku za napadnutie Ukrajiny podľa premiéra pomáhajú a Európa v nich musí vydržať. „Treba si uvedomiť, že majú stále vyššiu a vyššiu účinnosť v čase a vidíme, že Rusko sa dostáva pod čoraz väčší tlak, preto aj stupňuje hybridné útoky na Európu, či už v podobe energetiky, potravín alebo podobne,“ uzavrel.