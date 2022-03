Znížiť závislosť Slovenska od ruských energií je podľa Matoviča reálne, bude to však stáť veľa peňazí

Znížiť závislosť Slovenska od ruskej ropy či zemného plynu je reálne. Myslí si to minister financií Igor Matovič.

„Bude to stáť ale strašne veľa peňazí a aj veľmi veľa odvahy, a možno aj nejaké strádanie v podobe vypnutia niektorých podnikov. Zo strednodobého hľadiska sa od Ruska energeticky odpojiť musíme, lebo nemôžme byť vazalmi nového fašistického štátu. Čím skôr budeme od energií z Ruska odstrihnutí, tým to bude lepšie. Na druhej strane robiť to teraz zbrklo, tak by to stálo miliardy, miliardy eur,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Matovič.