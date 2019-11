ZSE otvorila prvý Ultrarýchly nabíjací HUB v Bratislave

ZSE dnes otvorila prvý Ultrarýchly nabíjací HUB pre elektrické vozidlá v nákupno-zábavnom centre Aupark v Bratislave. Jeho súčasťou je aj ultrarýchla nabíjacia stanica s výkonom 350 kW, ktorá výrazne skracuje čas na nabíjanie elektromobilov. Len 15-minútové nabíjanie pokryje až 400-kilometrový dojazd elektromobilu.

Najnovšie trendy v nabíjaní

Ultrarýchla nabíjacia stanica spĺňa požiadavky najnovších trendov nabíjania. Stanica podporuje CCS / CHAdeMO konektory, čiže technicky je prispôsobená tak, že umožňuje nabíjanie všetkých typov elektrických vozidiel dostupných na Slovensku a v Európe.

Vzhľadom k tomu, že nákupno-zábavné centrum Aupark je významnou spádovou oblasťou, napojenou priamo na diaľničný obchvat Bratislavy D1, spoločnosť Západoslovenská energetika reflektovala na túto strategickú lokalitu a dnešným dňom predstavuje vôbec prvý nabíjací HUB pod hlavičkou ZSE Drive na Slovensku.

Nabíjanie pre šesť vozidiel

ZSE HUB v Auparku umožňuje nabíjanie pre 6 vozidiel naraz.Nabíjací výkon 350 kW je dostupný na dvoch nabíjacích stojanoch s konektormi CCS / CHAdeMO, pričom ďalšie 4 parkovacie boxy umožňujú nabíjanie vozidiel s nabíjacím výkon 22 kW striedavým prúdom prostredníctvom wallboxov ZSE Drive.

ZSE intenzívne buduje na Slovensku vlastnú sieť nabíjacích staníc s označením ZSE Drive integrovaných do celoeurópskej siete nabíjacích staníc. Do konca roka ich bude 103, z toho 51 z nich rýchlo nabíjacích (výkon 50kW), 18 ultrarýchlo nabíjacích (výkon do 350 kW) a 34 AC nabíjacích staníc s výkonom 22kW.

Mapa nabíjacích staníc: MAPA STANÍC.

„Naša spoločnosť považuje rozvoj elektromobility na Slovensku za jednu zo svojich priorít. Vzhľadom na charakter svojho pôsobenia, prispieva k tomuto rozvoju predovšetkým komplexnosťou poskytovaných služieb elektromobility pod značkou ZSE Drive. Sme zapojení do viacerých projektov, v rámci ktorých sa budujú stanice nielen na Slovensku, ale aj v rámci európskeho priestoru,“ uviedol Radoslav Markuš, vedúci úseku e-mobility ZSE.

V priebehu roka 2020 ZSE plánuje spustiť do prevádzky ďalších viac ako 60 nabíjacích staníc, pričom viac ako polovica budú rýchle a ultrarýchle stanice.

Projekt NEXT-E

Uvedená ultrarýchla nabíjacia stanica je súčasťou projektu NEXT-E, ktorý je kľúčový z pohľadu svojej veľkosti. V rámci projektu sa pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej sieti vybuduje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultra nabíjacích staníc (150-350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích staníc a 7 ultra nabíjacích lokalít. Nabíjacie stanice by mali byť vybudované do konca roka 2020.

Projekt NEXT-E je zároveň príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu a dvoch producentov automobilov. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku) a automobilky Nissan a BMW.