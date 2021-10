ZSE podporí organizátorov Climathonu v snahe spraviť Bratislavu odolnejšou voči klimatickým zmenám

Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. ZSE si uvedomuje negatívny vplyv, ktorý má energetický sektor na zmenu klímy. Podporou druhého ročníka podujatia Climathon chce spoločnosť prispieť k hľadaniu inovatívnych riešení bojujúcich s klimatickou krízou.

Hlavnou výzvou tohtoročného podujatia je nájsť spôsob, ako spraviť mesto Bratislava odolnejším voči klimatickým zmenám. Účastníci budú vyvíjať riešenia v oblastiach ako je napríklad predikcia a vizualizácia klimatických stresorov (tepelné ostrovy, záplavy, atď.), efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov, či optimalizácia manažmentu odpadu, verejnej dopravy a elektromobility. Viac informácií nájdete v tomto videu:

Climathon (Bratislavský hackathon) sa uskutoční počas víkendu, 22.-24. október 2021. Možnosť zúčastniť sa budú mať všetci obyvatelia hlavného mesta Bratislava, ktorí by radi prispeli k riešeniu jeho problémov týkajúcich sa klimatickej krízy. Účastníci hackathonu budú mať presne 48 hodín na to aby v jednotlivých tímoch pretavili svoje idey do konkrétnych technologických riešení. Pod vedením mentorov a expertov budú vo svojich tímoch intenzívne pracovať celý víkend. Koniec víkendu bude patriť prezentáciám projektov, ktoré budú bojovať o finančné ceny v hodnote 7 000 eur. Registrácia prebieha tu.

Ešte pred samotným hackathonom, pripravili partneri podujatia sériu stretnutí pod názvom City Trilogy, počas ktorých rozprávajú o inovačných technológiách a postupoch inšpiratívne osobnosti. Dňa 13.10. v čase 18.00 – 19.30 bude na tému Nová energetika diskutovať aj expert na nové energetické riešenia ZSE Miroslav Bištuť. Sledovať priamy prenos môžete tu.

