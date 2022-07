Zvoní voľnému trhu umieračik? Či zvoní na poplach? (komentár)

Energetika v EÚ, ktorá sa desiatky rokov postupne usilovala o tvorbu voľného trhu s energiami, sa dnes pozerá na to, ako do jej fungovania čoraz viac vstupujú národné vlády. Je to tak správne?

Nemecko: príprava na masívnu pomoc a záchranu spoločnosti Uniper. Francúzsko: avizované zoštátnenie koncernu EDF a príprava na potenciálne zoštátnenie paroplynových elektrární. Česká republika: štátna pôžička pre ČEZ vo výške 3 miliardy eur.

Nateraz musíme súhlasiť s našim ministrom hospodárstva, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadny prístup. Z tohto pohľadu sú zásahy vlády pochopiteľné a dokonca nevyhnutné preto, aby sa eliminovali omnoho väčšie škody na ekonomike a tiež v sociálnej sfére. Aj v tejto situácii by ale mali byť zohľadnené tri princípy: transparentnosť, koordinácia a priority.

Transparentnosť: spomeňme si na cvičenie zo začiatku tohto roka s mimoriadnym zdanením Slovenských elektrární končiace memorandom o lacnejšej elektrine pre domácnosti. Vlastne zatiaľ nekončiace, trh stále čaká na konkrétnu úpravu tohto vzťahu. Zdanenie top 100 spoločností, medzi ktoré bude zrejme asi takmer určite patriť aj energetika. Ďalšia téma s nejasným koncom. Štvorročný kontakt s dominantnými plynovými hráčmi pre domácnosti s výhodnejšou cenou. Áno, tieto spoločnosti obsluhujú takmer celý trh. Takmer. Sú tu ale tiež niektoré menšie firmy, ktorých pozícia nie je úplne jasná. Všetky tieto opatrenia by si zaslúžili širšiu konzultáciu, dôslednejšiu prípravu a jasnejšie odkomunikovanie. Vyhovárať sa na krátkosť času nie je vhodné. Ide o príliš silné zásahy do trhu.

Koordinácia: národné vlády konajú, logicky, predovšetkým so zreteľom na lokálne záujmy – Francúzi avizujú podporu jadra, Nemci sa vracajú k uhliu, Rakúšania sú nervózni, lebo pozícia jadra silnie. Pokiaľ vychádzame z premisy, že energetika je nadnárodná (napr. už len z pohľadu prenosových trás, ktoré sú potrebné pre vyrovnávanie prenosových sústav), v tomto ohľade by sme očakávali silnejší a jasnejší hlas z Bruselu.

Priority: Slovenská diskusia nadväzujúca na hlasovanie Európskeho parlamentu o tom, či je jadro a plyn zelené alebo nie, je momentálne mimo misu. Povedané jazykom lekára, je potrebné rozlišovať medzi liečbou vyžadujúcou okamžitú operáciu (aktuálna energetická kríza) a liečbou dlhodobého, aj keď akútne sa prejavujúceho ochorenia (klimatická zmena). Preto sa v plnej miere z tohto miesta podpisujeme pod to, že v krátkodobom meradle je potrebné akceptovať podporu pre plyn aj pre jadro. Prečo? Napríklad preto, aby ste si vôbec mohli prečítať noviny na internete a urobiť si pri tom kávu za cenu, z ktorej vás neporazí.

Bez ohľadu na to, aký bude ďalší vývoj a ako sa k nemu budú bruselské a bratislavské autority stavať – či už skôr reaktívne (žiaľbohu, tak to bolo doteraz) alebo proaktívne, musíme konštatovať, že súčasné dianie na trhoch s energiami je zvonením. Nie je tak úplne v našich rukách, či je to umieračik tzv. voľného trhu alebo zvonenie na poplach, lebo barbari sú pred našimi bránami. Niečo ale urobiť môžeme, už robíme a mali by sme určite pokračovať.