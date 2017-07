Venus nezavinila nehodu so smrteľnými následkami, išla ne zelenú

FORT LAUDERDALE 10. júla (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Venus Williamsová podľa záverov polície nenesie vinu na dopravnej nehode so smrteľnými následkami.

Zábery bezpečnostnej kamery ukázali, že 37-ročná bývalá jednotka svetového rebríčka 9. júna v Palm Beach Gardens na Floride vošla so svojou Toyotou Sequoia do križovatky na zelenú.

V plynulom pokračovaní jej však potom zabránilo iné vozidlo a keď sa neskôr pohla, nabúral do nej automobil, v ktorom utrpel napokon fatálne zranenia 78-ročný Jerome Barson, zomrel 22. júna. Informácie priniesla agentúra The Associated Press.

Staršia zo sestier Williamsových minulý týždeň napriek tejto traume z osobného života postúpila do osemfinále Wimbledonu. Na londýnskej grandslamovej tráve, na ktorej získala titul vo dvojhre v sezónach 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008, sa v pondelok medzi najlepšími šestnástimi stretne s Chorvátkou Anou Konjuhovou, v 3. kole premožiteľkou Slovenky Dominiky Cibulkovej.

Manželka nebohého Linda Barsonová polícii povedala, že pri náhlej zmene svetla na semafore už nemohla zastaviť svoje auto, a preto narazila do vozidla známej tenistky.

Williamsová vôbec nebola zranená a 68-ročná Barsonová iba ľahko – utrpela viacnásobné zlomeniny ruky. Tenistka v čase nehody nebola pod vplyvom alkoholu ani drog a tiež netelefonovala. “Bola to nešťastná náhoda a Venus vyjadrila najhlbšiu sústrasť rodine, ktorá stratila milovaného člena,“ uviedol vo vyhlásení právnik aktuálne jedenástej hráčky svetového rebríčka Malcolm Cunnigham.

“Niet slov, ktorými by som popísala, aká som z toho zdevastovaná. Som kompletne nemá,” vyhlásila Venus minulý pondelok na tlačovej besede na margo spomenutej tragédie a neubránila sa slzám, referovala o tom BBC. Rodina nebohého Venus zažalovala, požaduje nešpecifikované odškodné.