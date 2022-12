Venus Williamsová si zahrá na Australian Open, od organizátorov dostala voľnú kartu

Organizátori úvodného grandslamového turnaja nasledujúcej sezóny Australian Open v Melbourne udelili voľnú kartu pre skúsenú americkú tenistku Venus Williamsovú.

V druhej polovici januára 2023 by tak mohla bojovať o ôsmy grandslamový titul kariéry. Venus Williamsová má už 42 rokov a premiérovo na turnajoch „veľkej štvorky“ hrala už pred 25 rokmi.

Venus stále bez titulu z Austrálie

Venus Williamsová sa v Melbourne dostala dvakrát do finále, no ani raz sa jej nepodarilo získať titul. V roku 2003 aj o 14 rokov neskôr v záverečnom súboji o singlové prvenstvo podľahla mladšej sestre Serene. Na Australian Open by sa Venus mala predstaviť už po 22. raz v kariére.

„V krajine som súťažila už viac ako 20 rokov a austrálska komunita ma vždy podporovala z celého srdca,“ uviedla sedemnásobná grandslamová šampiónka. Venus Williamsová päťkrát ovládla londýnsky Wimbledon a dvakrát US Open v New Yorku.

Serena súťažiť neplánuje

Venus a Serena Williamsové na Australian Open až štyrikrát vyhrali štvorhru žien, Venus má z Melbourne aj titul v mixe z roku 1998 po boku krajana Justina Gimelstoba.

Mladšia Serena v Melbourne Parku súťažiť neplánuje, po US Open 2022 totiž oznámila, že je pripravená nadobro opustiť profitenis a viac sa venovať rodine.