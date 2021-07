Verbálne, ale aj fyzické útoky na novinárov sú za čiarou. SaS konanie demonštrantov ostro odsúdila

Vládna strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsúdila útoky demonštrantov na novinárov, ktoré sa udiali v piatok 23. júla pred parlamentom. Ako informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák, strana tieto útoky považuje za neprijateľné.

Nerešpektovanie demokratických pravidiel

„Verbálne, ale aj fyzické útoky na novinárov sú za čiarou. To, čo predvádzajú demonštranti pred parlamentom, nie je len prejavom ich davovej psychózy, ale aj znakom nerešpektovania demokratických pravidiel,“ uviedol poslanec NR SR a člen Výbor NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (SaS).

Považuje však za prirodzené, že politik musí zniesť väčšiu mieru verejnej kritiky, no novinári si podľa neho iba slobodne robia svoju prácu. Dodal, že aj keď rešpektujú právo občanov demonštrovať, útoky na novinárov ostro odsudzujú.

Polícii pomáhali ťažkoodenci

Pred Národnou radou SR od rána 23. júla protestoval dav ľudí. Protestujúci sa dostali až pred vstup do parlamentu. Policajti použili proti demonštrujúcim aj slzný plyn, a to potom, ako sa násilím snažili dostať do budovy parlamentu.

Zranená mala byť aj policajtka. Bezpečnostným zložkám sa nakoniec podarilo posunúť protestujúci dav spred vchodu do budovy NR SR na schody, ktoré k nej vedú. Policajtom s kontrolou situácie pomáhali aj ťažkoodenci.