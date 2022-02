Verejné obstarávanie by malo byť kratšie, čerpanie eurofondov sa tak zrýchli

Verejné obstarávanie zákaziek financovaných z eurofondov by malo byť kratšie. Doteraz povinnú a často zdĺhavú kontrolu týchto tendrov pred uzavretím zmlúv s dodávateľmi, ktorú vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), po novom nahradí kontrola až po podpise zmlúv.

Malo by to prispieť aj k rýchlejšiemu čerpaniu prostriedkov Európskej únie ešte v rámci programového obdobia 2014 až 2020, v ktorom je potrebné využiť zdroje do konca roka 2023.

Návrh bol kompromisom

Umožnia to viaceré zmeny v zákonoch o verejnom obstarávaní a o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré parlament odsúhlasil cez rozsiahly pozmeňujúci návrh koaličných poslancov.

Išlo o identický návrh s pravidlami pre využívanie európskych prostriedkov v novom programovom období 2021 až 2027, ktoré majú po definitívnom schválení v parlamente platiť od júla.

„Tento návrh považujem za kompromis medzi zaistením spravodlivosti a efektívnejším čerpaním eurofondov,“ povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák o zmene kontroly eurofondovýczh zákaziek.

„Na úrade máme zhruba 80 zákaziek na prvom stupni v hodnote viac ako pol miliardy eur a na druhom stupni sú dve, tri zákazky v hodnote vyše 140 mil. eur. To sú len konania na úrade,“ uviedol šéf úradu.

Úpravy sa dotknú aj zmlúv NDS

Uvedené úpravy majú pomôcť, napríklad aj uzavretiu zmluvy na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 pri Košiciach napriek tomu, že Rada ÚVO ešte nerozhodla o odvolaní Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (NDS) proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu o zrušení tendra. Úrad tak rozhodol po kontrole pred podpisom zmluvy s vybraným zhotoviteľom v súťaž trvajúcej od konca roka 2018.

Ak rada úradu do účinnosti úpravy nerozhodne o tomto odvolaní, konanie bude zastavené a NDS môže podpísať zmluvu.

„Úrad do 15 dní od podpisu zmluvy vstúpi do kontroly. Ak vydá rozhodnutie identického charakteru, kde zistí porušenia zákona a ak toto porušenie zákona bude zakladať správny delikt, tak otvorí konanie o uložení pokuty. Vyhlasovateľ si berie zodpovednosť za podpis zmluvy a riadiaci orgán preberá zodpovednosť, či zákazku pustí ďalej do financovania z európskych prostriedkov,“ priblížil Hlivák.