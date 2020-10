Verejné protesty či omše do šesť ľudí sa môžu uskutočniť. Domáce oslavy sú otázne

Protestné zhromaždenie v počte do šesť osôb sa môže uskutočniť. Pre portál Webnoviny.sk to povedal ústavný právnik Eduard Bárány po tom, ako vláda v pondelok uznesením zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Rozhodla tak v súvislosti s pandémiou šírenia koronavírusu. Kabinet sa v uznesení odvolal na vyhlásený núdzový stav podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu.

„So zjednodušením sa dá povedať, že na verejnosti nemôže byť tesne vedľa seba viac ako šesť ľudí. Vonkoncom sa to netýka výkonu zamestnania,“ uviedol Bárány. Podľa neho je napríklad v nejakom závode nepochybne zhromaždený väčší počet ľudí.

Podľa právnika otázny zostáva vzťah k bohoslužbám. „Neznamená to zákaz omší. Môžu sa konať, ale nemalo by na nich byť viac ako šesť osôb,“ poznamenal.

Otázkou je, či sa môžu uskutočniť napríklad oslavy v súkromí, kde by bolo viac ako šesť ľudí, ktorí nežijú spolu v jednej domácnosti. Môže polícia oslavu skontrolovať? „Podľa mňa skôr nie. Nemyslím si, že toto je kľúč. Ide o to, aby sa ľudia verejne nezhromažďovali,“ povedal Bárány.

Porušením zákazu zhromažďovať sa by sa občan dopustil priestupku. „Bol by to priestupok a môže byť uplatňovaný v blokovom alebo v správnom konaní,“ uviedla právnička Lucia Kurilovská.

Opatrenie o zákaze zhromažďovania sa vstupuje do platnosti od utorka 13. októbra.