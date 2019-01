Verejnosť chce vedieť o kandidátoch na ústavných sudcov čo najviac informácií, tvrdí Via Iuris

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Kandidáti na sudcov Ústavného súdu SR by mali byť podrobení dôkladnému vypočutiu, aby sa zistilo, či sú dôveryhodné osoby a odborníci. Občania o nich chcú vedieť čo najviac informácií niekoľko mesiacov pred samotnou voľbou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre organizáciu Via Iuris uskutočnila agentúra Focus od 18. do 25. septembra 2018 na vzorke 1 015 respondentov.

Veľký počet podrobných otázok

Podľa prieskumu viac ako 83 percent opýtaných preferuje, aby kandidáti verejne odpovedali na veľký počet podrobných otázok, aby sa zistilo, či sú dôveryhodné osoby a odborníci. Agentúru SITA o tom informovala Via Iuris.

Verejné vypočutie kandidátov na post ústavného sudcu sa začne v ústavnoprávnom výbore parlamentu v stredu 23. januára a pokračovať bude 24. a 25. januára. Menoslov možných budúcich ústavných sudcov je definitívne uzatvorený. O tento post sa bude uchádzať 40 kandidátov a kandidátok.

Je medzi nimi napríklad bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD), poslanec Národnej rady SR Peter Kresák, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, aj obe štátne tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská a Edita Pfundtner.

Rozhodnej aj jeden hlas

„Keďže pri rozhodovaní ústavného súdu môže byť rozhodujúci aj jeden hlas sudcu, je pre budúcu ochranu základných práv a princípov právneho štátu naozaj kľúčové, kto sa stane sudcom ústavného súdu. Na vypočutiach sa môžu zúčastniť všetci poslanci parlamentu a všetci môžu klásť aj otázky, je dôležité, aby túto možnosť využili,“ upozornila v tlačovej správe Via Iuris advokátka organizácie Kristína Babiaková.

Via Iuris pripomína, že jednou z pozitívnych zmien nového zákona o ústavnom súde je predĺžená 15-dňová lehota na zverejnenie informácií o kandidátoch pred ich vypočutím. Z prieskumu však vyplýva, že verejnosť by chcela ešte viac.

Až 85 percent opýtaných by chcelo jednotlivých kandidátov spoznať už niekoľko mesiacov pred samotnou voľbou vďaka zverejneným podrobných informáciám o ich predchádzajúcej činnosti, pracovnej kariére a ich osobnosti.

Dostatok informácií je zásadný

„Prieskum potvrdzuje, že verejnosť ako aj odborníci považujú dostatok dôveryhodných a podrobných informácií o jednotlivých kandidátoch za zásadný. Kľúčovému vypočutiu by mala predchádzať intenzívna verejná diskusia o jednotlivých kandidátoch, nezaťažená politickými záujmami, hľadajúca najkvalitnejších kandidátov,“ zhodnotila Babiaková.

Pre jednoduchšie a prehľadnejšie získanie informácií o jednotlivých kandidátoch Via Iuris pripravila webovú stránku, na ktorej verejnosť okrem životopisov a motivačných listov kandidátov nájde aj ich profily. Na stránke sú informácie o poslaní a fungovaní ústavného súdu.

„Ústavný súd je pre občanov posledným garantom spravodlivosti, ak zlyhajú všetky ostatné orgány. Pre veľmi silné právomoci, ktoré táto inštitúcia má, je potrebné venovať rovnako dôkladnú pozornosť všetkým potenciálnym sudcom ústavného súdu,“ dodala k téme advokátka Via Iuris Babiaková.

Nominovaní na ústavných sudcov

Medzi nominovanými sú Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Edita Pfundtner, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš a Marián Sluk.

Tiež Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban a Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher a Robert Fico.