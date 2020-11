Verejnosť rozhodne o najlepšie komunikujúcich spoločnostiach za rok 2020

Hermes Komunikátor roka 2020 spúšťa hlasovanie verejnosti. Spokojný zákazník môže dať hlas značkám, ktoré tento rok zvládli komunikáciu najlepšie.

Internetové hlasovanie prebieha na www.cenyhermes.sk do 20. decembra 2020. Slováci hlasujú za spoločnosti v oblastiach: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Automobily.

Do ankety sa zapája každoročne viac Slovákov. „Prekonať počet hlasujúcich z minulého roka, kedy o víťazoch Ceny verejnosti rozhodlo až 45 899 hlasov, bude výzvou,“ uviedla Tina Gvušč z agentúry 2lovebrands, ktorá je organizátorom súťaže. „Známosť značky Hermes Komunikátor z roka na rok narastá aj vďaka rastúcemu záujmu verejnosti, keďže zákazník už rozumie podstate získaného ocenenia, čo je významnou motiváciou pre hodnotené spoločnosti,“ dodala Gvušč.

O víťazovi rozhodne najvyšší počet hlasov v každej kategórii samostatne, a zároveň verejnosť určí aj absolútneho víťaza Ceny verejnosti 2020 za všetky kategórie spolu.

MEDIAN SK

Okrem hlasovania verejnosti budú vyhodnotené najlepšie komunikujúce spoločnosti aj na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK, ktorá je odborným garantom súťaže.

UKÁŽTE, AKO STE ZVLÁDLI KOMUNIKÁCIU

Spoločnosti sa môžu zapojiť s kampaňami, ktoré prebiehali počas roka 2020. Registrácia prác v predtermíne za zvýhodnené ceny sa spúšťa už dnes. Finálny deadline na prihlásenie sa do súťaže je 20. december. Do národnej súťaže o najlepšiu komunikáciu so zákazníkom sa môžu zapojiť nielen spoločnosti z uvedených oblastí pôsobenia. „Súťaž je otvorená pre akúkoľvek značku, ak prihlásený projekt spadá do niektorej zo 7 hodnotených kategórií,“ objasnila Tina Gvušč.

Projekty môžete prihlásiť do kategórií: Krízová komunikácia, Starostlivosť o klienta, Najlepší interiér predajného priestoru, Najefektívnejšie využitie nových médií, Inovatívny marketingový prístup, Interná komunikácia a Spoločenská zodpovednosť.

ZASTAVME CHAOS V KOMUNIKÁCII

Témou 7. ročníka súťaže je výzva ZASTAVME CHAOS V KOMUNIKÁCII. Hodnota značky v očiach zákazníkov sa ukáže najmä v náročnom období, kedy je zákazník citlivejší, vnímavejší a má prirodzene väčšie nároky nielen na komunikáciu, ale celkovo na postoj spoločnosti. „Najlepšia komunikácia so zákazníkom by mala byť konzistentná – bez chaotických posolstiev, relevantná a viac orientovaná na hodnoty značky“, uzavrela Tina Gvušč.

Hermes Komunikátor roka 2020 vyvrcholí slávnostným vyhlásením najlepšie komunikujúcich spoločností 21. januára 2021, ktoré kvôli aktuálnej situácii prebehne v online prostredí. Všetky termíny, dôležité informácie a štatút projektu nájdete na www.cenyhermes.sk.

Informačný servis