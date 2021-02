Verejnosť uvidí vzácny obraz Vincenta van Gogha, pred aukciou ho vystavia v troch mestách

Pred marcovou aukciou prvý raz verejne vystavia vzácny obraz holandského impresionistického majstra Vincenta van Gogha z pouličnej scény v parížskej štvrti Montmartre. Aukčný dom Sotheby’s uviedol, že dielo namaľované v roku 1887 bolo viac ako storočie zavreté v istej rodinnej zbierke mimo očí verejnosti.

Spomenuté dielo vystavia na budúci mesiac v Amsterdame, Hongkongu a Paríži. Aukcia je naplánovaná na 25. marca vo francúzskej metropole. Aukčná sieň Sotheby’s odhadla hodnotu obrazu na 5 až 8 miliónov eur. „Je to dôležitý obraz v diele Vincenta van Gogha, pretože pochádza z obdobia, v ktorom žil v Paríži so svojím bratom Theom,“ uviedol Etienne Hellman z aukčnej siene Sotheby’s.

Van Gogh sa v roku 1886 presťahoval do Paríža, kde žil vo štvrti Montmartre. Z mesta na Seine odišiel v roku 1888 do južného Francúzska, kde žil až do svojej smrti v roku 1890.