Verejnú voľbu ústavných sudcov podporia Dankova SNS aj Most-Híd, na ťahu je Smer-SD

Kým dve koaličné strany Most-Híd a SNS hovoria jasne o podpore verejnej voľby ústavných sudcov na septembrovej schôdzi Národnej rady SR, vládny Smer-SD až doteraz presadzoval opačný názor, teda tajné hlasovanie.

S úplnou novinkou prišiel aj šéf národniarov a parlamentu Andrej Danko, ktorý chce zverejniť konkrétne mená sudcov, na ktorých sa dohodne jeho poslanecký klub.

Na zvolenie chýbalo pár hlasov

Teoreticky by tak mohla kandidátov zvoliť aj súčasná opozícia práve s pomocou hlasov SNS. Koaličný Most hovorí o verejnej voľbe od posledného neúspešného pokusu z júna, keď na zvolenie niektorých kandidátov chýbalo zopár hlasov.

Proti je dlhodobo iba Smer-SD, ktorý nereagoval na otázky agentúry SITA o tom, akú voľbu podporia jeho poslanci. Kľúčovú úlohu v celom procese výberu chýbajúcich sudcov zohráva aj nová prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá viackrát verejne zopakovala, že bude čakať na kompletný menoslov.

K potrebnému počtu 18 mien chýba parlamentu zvoliť ešte štyri. Voľba sa bude opakovať v septembri, kandidátov čaká aj verejné vypočutie pred poslancami ústavnoprávneho výboru NR SR.

Horúca politická jeseň

Koalíciu čaká horúca politická jeseň, okrem iných zákonov sa majú strany dohodnúť aj na budúcoročnom rozpočte. Situáciu môže výrazne skomplikovať najmä fakt, že prestane platiť Koaličná dohoda. Parlament hľadal chýbajúcich sudcov už v štyroch dvojkolových voľbách, pričom stále chýbajú štyri mená.

„To by som musel byť veštec,“ odpovedal Danko na otázku agentúry SITA, či dodá koalícia v septembri mená chýbajúcich sudcov. SNS však plánuje zverejniť všetkých kandidátov, na ktorých sa dohodne jej poslanecký klub ešte pred voľbou v pléne NR SR.

„Ja už tieto hry hrať odmietam a som posledný, kto má politický záujem na voľbe sudcov. Nie je v poriadku, aby tu niekto politikárčil s Ústavným súdom SR. Už stačilo, za SNS hovorím, dopredu zverejníme mená, na ktorých sa poslanecký klub dohodne,“ doplnil Danko a podotkol, že jeho strana pri voľbe sudcov problémom nie je.

Trvajú na tajnej voľbe

Platí aj stanovisko Mosta-Híd o verejnej voľbe, čo agentúre SITA potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár. Na otázky neodpovedal koaličný Smer-SD, ktorý od začiatku trvá na tajnej voľbe ako „výdobytku demokracie“.

K celej problematike sa vyjadril iba podpredseda strany Martin Glváč (Smer-SD) začiatkom júla na sociálnej sieti Facebook. Glváč vtedy napísal, že zmeny voľby vytvárajú chaos.

„Nie je zvláštne, že kandidáti na ústavných sudcov Mosta-Híd boli zvolení v tajnej voľbe a ostatným, na ktorých bola koalícia dohodnutá, chýbajú dva-tri hlasy? A potom sa niekto z Mosta ako napríklad Gábor Gál vyjadrí, ako by sa malo voliť! A voľba by už nemala byť tajná, ale verejná. Zaujímavé je, že pri kandidátoch Mosta sa poslanci nemýlia. To sa takto nedá robiť, že raz tak a raz inak, ako sa vám hodí. To je chaos a nezodpovednosť,“ napísal Glváč.

Ústavný súd SR od februára tohto roka pracuje v značne obmedzenom režime, keď chýba šesť sudcov z trinástich. Súd potrebuje na plenárne rozhodnutia minimálne sedem členov, ktorí však musia zastávať rovnaký názor. Okrem toho fungujú iba dva trojčlenné senáty.

Plne sa obmedzený režim prejavil pri sťažnosti neúspešného kandidáta na post prezidenta Štefana Harabina, ktorý namietal zaujatosť jedného zo sudcov, čím prakticky zablokoval plénum pri rozhodovaní. Či dokáže koalícia ešte pred parlamentnými voľbami dodať prezidentke zvyšné mená nie je nateraz zrejmé.

VIAC O TÉME: VOĽBA ÚSTAVNÝCH SUDCOV